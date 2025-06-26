賴清德「雜質說」引藍白跳腳　學者：心裡沒鬼晚上就不會做惡夢

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近來啟動「團結國家十講」，第二講的主題是團結，聚焦「反共護台」是最大公約數，並用民主淬鍊出國家團結的力量、打掉雜質來形容；不過，引起國台辦與藍白的反彈。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，「雜質」並非指涉某個特定政黨、人物，而是在民主學習階段裡，出現的不當現象與不適任者，這未必是反對黨的人，也可能是執政黨的，「如果不是雜質，就沒必要對號入座，心裡面沒有鬼，晚上就不會做惡夢」。

葉耀元指出，近來包括烏俄戰爭、川普關稅戰、以伊衝突，對出口為導向的台灣而言，是個充滿挑戰的時間點。賴清德此時展開「團結十講」，就是傳遞政府希望帶領國家朝什麼方向前進。讓民眾知道，國家此刻面臨的挑戰是什麼？應該要朝哪個方向前進？這對政府與民眾之間的溝通，是有很大幫助。

葉耀元說，中國最近針對「抗日勝利80周年」、「台灣光復80周年」、「對抗法西斯勝利80周年」進行論述，目的就是要把台灣和中華民國的主權，直接納入中共的敘事裡。但事實上，80年前的中國合法政權是中華民國，根本沒有中華人民共和國；代表中國的是是蔣介石，不是毛澤東。中共想要洗白歷史，讓中華民國和台灣的主權，被包裝在中華人民共和國下，但歷史上他們根本不存在。

葉耀元認為，賴清德此時進行「團結十講」，就是要重新定位，不被中國論述牽著鼻子走，某種程度上就是在「矯正視聽」，不讓錯誤敘事橫行。他說，「團結」不是團結綠營支持者，而是團結全體國人，包含反對黨支持者，是用更大格局討論國家面對的問題，並尋求解方。

對於「打掉雜質」的說法，葉耀元指出，「雜質」指的是，當國家從威權政體轉型成民主政體，一定會碰到很多問題。因為威權體制留下的「legacy」（餘毒）很多，包括制度不完備、人民對選舉制度不理解等。民主剛開始時，投票行為可能不是依照真實的意願，因為會有買票、黑道勢力、地方黑金經營。因此透過一次次的選舉，把不適任的政黨、政治人物慢慢淘汰，淬鍊出比較能夠理性服務民眾的代議士、政府，這才是賴清德所談的「去除雜質」。

葉耀元說，這些不適任的政治人物，未必是反對黨的人，也可能是執政黨的。貪污案、共諜案都不是國民黨專屬，民進黨也有。發現過去某個人有問題，可以透過投票把他換下來，就是「去除雜質」，結果有人直接把這連結到「大罷免」，除非你自己認為該被罷免，自認是「雜質」，否則這個連結在邏輯上是矛盾的。

葉耀元說，「去除雜質」是個民主國家的必經歷程。就算是美國、英國、法國、德國這些成熟的民主國家，也有違法亂紀的政黨和官員，也是透過一次次的投票，去淘汰這些人，這才是民主政治的真諦。民主的好處是能不斷修正，走出最適合國民的方向，這才叫「去除雜質」。