喜劇同行揭「賀瓏過往1暖舉」曝私下互動：他在我心中沒那麼糟

▲賀瓏為了推廣喜劇圈，特地到新竹表演。（圖／翻攝自Stanley Threads）



記者施怡妏／綜合報導

喜劇演員賀瓏被拍到和Albee同遊日本後，突然被經紀公司薩泰爾娛樂解約，隨後爆出曾強逼已故前女友天殘墮胎。活躍於喜劇圈的「魚上汁汁渣渣」分享，賀瓏曾無償到新竹表演，只為了要推廣喜劇，還聽了很多賀瓏的人生悲慘故事，現在有許多罵聲，但賀瓏選擇公開並且接受，「至少在我心中還沒那麼糟。」

「魚上汁汁渣渣」Stanley在Threads發文，新竹曾經有個喜劇場地，最初只有4個觀眾、8個演員的Open Mic，賀瓏2022年到現場表演，來了80多位觀眾，從此之後每周固定20到40多個觀眾，「是很重要的轉捩點，我至今仍然記憶猶新。」

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他回憶，載著賀瓏北上一路上聊天，聽著賀瓏說與博恩早年在卡米地喜劇俱樂部的辛苦，還談到了「買辣」品牌的初衷，但Stanley印象最深刻的是，賀瓏幾乎沒拿多少酬勞，卻仍願意來新竹參與Open Mic演出，只為了推廣喜劇，「用他的IP讓大家知道有這麼個喜劇場地在新竹。」

面對近日賀瓏深陷感情風波，Stanley坦言，賀瓏其實可以選擇不發聲，靜悄悄地讓事件淡化，但卻選擇公開回應，「也許別人的視角是在避責，但我覺得不是」，賀瓏至少承認了過往，願意正面迎接接下來的批評，「去扛這些零零總總的原罪。」

Stanley感嘆，天知道天殘當初墮胎有多無助，「也許名與利，這些形象的塑造，真的會改變一個人做人的基本原則」，不過賀瓏未刪除聲明文，並接受網友留言批評，「至少在我心中還沒那麼糟」。最後，Stanley對天殘喊話，「天殘，他不值得妳這麼做。」

本文獲得「魚上汁汁渣渣 Stanley」授權轉載。