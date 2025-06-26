女喝珍奶「少冰竟吸到鐵條」　要她拿回店裡...連鎖飲料店挨轟

記者林東良／台南報導

「只是想解渴，沒想到差點喝下鐵條！」台南一名女子25日下午在永康區大灣路一間知名連鎖咖啡品牌購買黑糖珍珠厚奶茶，回家飲用時驚覺吸管卡住、杯中有異聲，撕開封膜一看竟發現一根類似「鐵條」的不明異物漂浮其中，讓她當場傻眼怒吼：「不是口感，是食安問題！」

▲珍奶喝到見底才發現「一根鐵條」漂浮其中，當事人當場傻眼直呼「這不是口感，是食安問題！」（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

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更讓她氣憤的是，當天晚間6點多致電門市反映，店員竟直接否認，稱「這不可能發生」，完全沒查證就推卸責任，態度冷淡毫無歉意。事後雖有店內主管回電說明，坦言是「粉角桶鐵硝脫落」所致，但僅提議用幾杯飲品作賠償，甚至要求她「自行把異物拿回門市」，讓她覺得處理方式極不負責。

當事人指出，當時特別交代「少冰」，回家一邊喝一邊覺得杯中傳來異常撞擊聲，「我還以為是冰塊太多，結果吸到卡住，撕開才看到鐵條在裡面！」她強調，這並非小事，而是可能導致誤食危機的嚴重食安問題，「不是我在鬧，是你們沒把顧客健康當回事！」

目前當事人已拍照存證，並向台南市衛生局提出檢舉，衛生局將進一步調查是否違反《食品安全衛生管理法》。記者多次致電該連鎖飲品公司公關部門，截至截稿前僅表示「有接獲通報，事件處理中」，尚未提供進一步說法。

該事件也在地方社群平台引發熱議，不少網友擔心：「萬一是小孩喝到怎麼辦？」、「不是幾杯飲料可以解決的事！」呼籲業者重視品管問題，別讓一次小疏忽成為顧客的危機時刻。