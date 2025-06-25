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20歲成大男大生約3同學「秘境戲水」溺斃　女友在場目睹悲劇

▲台南南化千層岩瀑布25日傳出溺水事故，20歲侯姓男子被發現已失去生命跡象，由消防人員實施急救緊急送醫。（民眾提供，下同）

▲成大男大生相約到千層岩瀑布玩水，其中1人不幸身亡。（圖／民眾提供）

記者林東良、賴文萱／台南報導

台南市南化區千層岩瀑布傳出溺斃意外！成功大學地科系二年級的侯姓學生(20歲)，今（25日）下午1時25分不慎溺水，帶著就讀淡江大學的女友，與3名成大同學相約出遊，未料戲水途中卻意外溺水。友人雖立即報警，但由於地處偏僻，侯男搶救上岸時已無意識，送醫仍搶救不治。

據了解，侯男就讀成大地科系大二，由於已放暑假，今日帶著女友與3名成大同學，從新北市南下台南，一起前往千層岩瀑布戲水，但不明原因突然溺水，友人見狀連忙報警求救。當地河道因地殼變動推擠出交錯堆疊的地形，加上歷經溪水侵蝕作用，斜坡出現如同千層派紋理，因而得名。

警方指出，今日13時33分接獲119轉報，在南化區關山里千層岩瀑布有民眾溺水，立即派遣轄區南化所員警前往處理。因案發地點地處偏僻，先行通報當地關山巡守隊人員，前往南179線21公里處附近搜尋。

後續於14時39分將侯男由拉上岸以CPR搶救，但他已當場無意識，由救護車送往部立台南醫院新化分院急救，但搶救不治。校方人員獲報後已趕往協助處理，詳細溺水原因尚待進一步調查釐清。警方呼籲，民眾如要戲水，請至安全、合法水域，才能避免發生危險。

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