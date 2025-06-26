轎車左轉猛撞！重機帥氣女隊長重傷「赤兔馬」粉碎　車友集氣

記者林東良、郭玗潔／台南報導

知名的女十字軍印地安車隊楊姓隊長，24日早上11點騎重機，行經台南市歸仁區台39線時，在馬路中央被疑似違規左轉的汽車撞上，楊當場噴飛滑行到前方斑馬線上，他的愛車「赤兔馬」重機零件散落一地，被送往成大醫院診治。詳細肇事原因仍待進一步釐清。

初步調查，該輛小客車於歸仁區台39線南下左轉長榮路口時，未依號誌左轉肇事，撞上騎重機正北上直行的楊女。警方到場處理，雙方駕駛人酒測值均為0，機車騎士送成大醫院診治，相關肇責仍須進一步釐清並依規定辦理。

▲楊姓隊長熱愛重機，平時充滿熱情，活力十足。（圖／翻攝自楊姓隊長臉書）



據了解，女十字軍印地安車隊為純女子車隊，由一群對重機充滿熱情的女性組成。而楊姓隊長車禍消息傳出，車友都相當擔心難過，女十字軍印地安車隊在臉書表示，目前楊正在加護病房急救，希望大家幫忙集氣，讓她早日度過難關。

而在車禍中撞毀的，是楊去年才買進的Indian Challenger Limited，新車價格至少149萬，她非常喜愛這輛愛車，不僅幫它取了一個「赤兔馬」的綽號，臉書上更是PO了許多她騎著「赤兔馬」和車友出遊的照片。

▲楊姓隊長當場從路中央被撞飛到斑馬線，倒地不起。（圖／記者林東良翻攝）



▲女十字軍印地安車隊楊姓隊長車禍，送醫治療中。（圖／翻攝自楊姓隊長臉書）