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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄罷韓力量大集結！宣示組團前進花蓮：把「傅崐萁們」全罷掉

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市黨公職與罷免志工今（26）日召開記者會，正式宣布高雄挺花蓮、民主再出發的聲援行動，28日高雄志工也將組團前往花蓮，加入第一線行動，將當初罷免韓國瑜的氣勢帶到花蓮。立委許智傑說，擒賊先擒王，要用當初罷韓的經驗罷免掉花蓮王傅崐萁，立委賴瑞隆則呼籲台灣人民、花蓮人要勇敢站出來，一起投下同意罷免票，守護民主。

▲▼民進黨高雄市黨公職與罷免志工攜手，正式宣布高雄挺花蓮、民主再出發的聲援行動。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨高雄市黨公職與罷免志工攜手，正式宣布高雄挺花蓮、民主再出發的聲援行動。（圖／記者賴文萱攝）

Wecare高雄代表尹立及南罷天志工團代表Ashley召開「高雄相挺花蓮，民主不缺席」記者會，多位立委包含賴瑞隆、許智傑，李柏毅，以及高雄市議長康裕成、多名在地議員全都出席力挺。

▲▼民進黨高雄市黨公職與罷免志工攜手，正式宣布高雄挺花蓮、民主再出發的聲援行動。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨高雄市黨公職與罷免志工攜手，正式宣布高雄挺花蓮、民主再出發的聲援行動。（圖／記者賴文萱攝）

Wecare高雄指出，這不只是花蓮的事，就像當年罷韓，不只是高雄的事，而是全台的事。民主不是選舉時才被想起的口號，而是在每一次民意遭踐踏時，是否願意再次站出來的選擇。當年靠著全台支持，完成了罷韓，如今也要把這份力量帶到花蓮。

尹立指出，這次從一階、二階就到全國各地去支援，三階投票高雄人當然不能缺席，會先前進到花蓮，到7/26很多志工都會到各地去協助，包含站路口、經驗分享助講等等。

尹立表示，雖然氣勢很高，但還是要審慎評估、哀矜勿喜，希望至少8-10席能夠被罷免成功，當然越高越好，罷免成功之後國會才可能翻轉，台灣相關法案、預算及國家安全才可能獲得保障，這一次罷免就是盡全力去各地支援，把能量跟經驗向全台灣擴散。

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／記者賴文萱攝）

▲許智傑說，擒賊先擒王，一定要把傅崐萁罷免掉。（圖／記者賴文萱攝）

許智傑說，擒賊先擒王，一定要把傅崐萁罷免掉，要將當初罷免韓國瑜的氣勢帶到花蓮，讓立法院可以恢復正常運轉，呼籲全台的年輕人能夠返鄉投票，把所有的「傅崐萁們」一起罷免掉，大罷免大成功，大家一起來。

▲▼立委賴瑞隆。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委賴瑞隆疾呼台灣人民、花蓮人要勇敢投下同意罷免票。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆則說，一整年來國會亂象讓人民憤怒，大罷免行動關係著台灣的未來，他近期赴花蓮，逐漸感受到花蓮改變的氣氛出來了，就像是當初罷韓的風潮，他疾呼台灣人民、花蓮人要勇敢投下同意罷免票這次沒有過關的話，未來3年國會亂象會變本加厲，民主將難以守護，傅崐萁是惡中之惡，關鍵投票一定要站出來。

▲▼高雄市議會議長康裕成 。（圖／記者賴文萱攝）

▲康裕成說，市議會願意在南霸天志工團的背後當最好的後盾。（圖／記者賴文萱攝）

康裕成表示，今日與高雄市議員共同站出來，代表市議會願意在南霸天志工團的背後當最好的後盾，並用這樣的經驗投入全台大罷免活動，支持罷韓的同胞們一起加入，濫權國會我們看在眼裡，希望人民投票日都能出來，讓大罷免活動能夠成功。

在6月28日，高雄志工將組團前往花蓮，加入第一線行動，與在地公民團體並肩同行，用行動證明「台灣的民主，沒有局外人；每一場罷免，都是我們的事。」因為這場罷免，對抗的不只是個別不適任立委，而是面對整個濫權失控、踐踏民意的國會結構性危機。

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