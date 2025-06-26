傳將任邱議瑩競辦主委！陳其邁「一頭霧水」　喊話公平競爭

▲陳其邁否認將任邱議瑩競辦主委。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選白熱化，立委邱議瑩昨（25）日成立高雄贏競選辦公室後，卻傳出湧言會要角趙天麟將出任競選總部總幹事操盤輔選，市長陳其邁則擔任主任委員。對此，陳其邁今日否認表示，「那是謠言，不要以訛傳訛」，強調在初選希望大家能夠公平競爭。

邱議瑩昨日在高雄市區啟用「高雄贏」競選辦公室，不過隨後卻傳出趙天麟將出任競選總部總幹事操盤輔選，市長陳其邁擔任主任委員。

對此，陳其邁今日出席「勞界楷模—為高雄崛起的基層力量2025年績優基層人員頒獎活動」澄清表示，「那是謠言，選舉的謠言非常多，不希望以訛傳訛」，並強調在初選我們都希望能夠公平競爭，大家提出好的政策，讓人民能夠支持。

▲▼陳其邁出席「勞界楷模—為高雄崛起的基層力量2025年績優基層人員頒獎活動」。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁提到，城市的發展，更重要的是領導者要具有遠見，能夠提出好的政策，這個才是正確的事情，這也是市民的期待。他看到報導也是一頭霧水，解鈴還須繫鈴人，這種沒有消息來源的亂放話是最廉價的政治攻防，他不以為然，希望大家都能夠君子之爭。

▲賴瑞隆、許智傑2人今日出席「高雄相挺花蓮，民主不缺席」活動記者會。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆、許智傑2人今日出席「高雄相挺花蓮，民主不缺席」活動記者會，被問及此傳言，賴瑞隆表示，其邁市長是大家公共財，他也多次表明支持每一個人，支持所有優秀人選，不需要放這樣的煙霧彈去誤導視聽。

賴瑞隆說，其邁市長講得很清楚，他是整個高雄的公共財，也是台灣的公共財，包含賴清德總統、陳其邁市長都不會介入初選，會由更好的機制產生人選。

賴瑞隆強調，幾位都是很好的兄弟姐妹，大家都是一致目標希望讓高雄綠色執政延續，讓高雄更好，讓台灣更好，這樣的方向不變，讓整個機制順利進行，出現最適合的人選，避免未來不必要紛擾，有心人刻意造謠放話可以停止了。

許智傑則稱，造謠的人真的是別有用心，其邁市長除了是公共財之外，還是最主要的「桶箍」，民進黨最可愛的地方就是初選即使有任何競爭，最後還是會團結一致，這時候「桶箍」的角色就很重要，其邁市長從以前到以後都會扮演重要的桶箍，這議題分明就是有人造謠，不會是事實。

▲邱議瑩發聲闢謠，強調以陳其邁市長的高度，不適合也不會介入初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩今早也火速發聲表示，關於陳其邁市長要擔任主任委員的謠言，市長室昨天也主動澄清，以陳市長的高度在初選這個階段，不適合也不會去介入初選。

至於總幹事的人選？邱議瑩說，她覺得每一個來幫助她的民意代表或者市民，大家都是她的總幹事，希望一起努力讓高雄更好。