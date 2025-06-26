演唱經濟撼動高雄外送「這樂團」活動爆訂單　完勝吉伊卡哇

▲foodpanda外送頻台公報高雄外送習慣觀察數據。（圖／foodpanda提供）



記者許宥孺／高雄報導

外送平台foodpanda今(26)日公布高雄外送習慣觀察，高雄被譽為最會被活動的城市，南高和北高各有IP經濟和演唱會經濟助攻，平台統計數據，發現宇宙人在高雄舉辦演唱會時，當日外送訂單量竟大爆增，甚至超越吉伊卡哇、五月天和Lisa活動日，強勢佔榜第一名。

根據foodpanda統計，在高雄，有高達9成的外送員以兼職方式滿足彈性上班的優點，靈活增加收入來源，成為斜槓族新基地。其中，高雄外送員年齡20-39歲的占比多達52%，進一步觀察發現，約有20%外送員正值為餐飲業、16%為服務業、13%為營建或製造業。

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▲高雄女性外送員比例高出全台平均5%。（圖／記者許宥孺攝）



此外，高雄女性外送員比例高出全台平均5%，平台推測與女性勞動力配合家庭作息、交通安全感受有關，加上平台加碼安全與福祉資源，例如意外險、車輛補助，對女性駕駛更具吸引力。

針對大眾關心的外送員報酬，foodpanda營運總監黃昭傑表示，外送夥伴的實際報酬有許多動態變因，難以呈現全貌，若以高雄夥伴為例，目前約有1成的人將外送作為全職，以每周時數40小時計算，1 個月報酬可上看約8萬元。

▲高雄IP、演唱會經濟大發。（資料圖／記者許宥孺攝）



被譽為最會辦活動的城市，南高雄以IP經濟聞名，北高雄則有演唱會經濟。平台統計，在活動舉辦當天，光是在高雄的訂單量，就是全台平均訂單量的2倍。而拉出2024年1月至2025年5月的數據來看，外送訂單量居冠的竟是宇宙人演唱會當天，依序則是Energy、吉伊卡哇、五月天和韓國女團BLACKPINK的Lisa，平台推測是聽樂團的民眾普遍較為年輕，有叫外送的習慣。

▲高雄自己戰南北！南高雄訂單成長量擠進排行，北高雄則是消費力戰勝。（圖／記者許宥孺攝）



在訂單成長方面，高雄2024年成長排名居冠的是新興區，佔據15%，依序是前金區10%、內門區9%、鹽埕區6%、林園區5%，其中內門區是新拓展營運的區域，其餘行政區均屬南高雄。平台推測，在亞洲新灣區與軟體科技園區推動下，近年外送需求大幅成長。

近3年消費力排行部分，北高雄展現穩健實力，平均每筆訂單都超過500元，以三民區居冠，依序是楠梓區、鳳山區、左營區和苓雅區。其中楠梓區受惠台積電設廠，吸引科技新貴人口移入。