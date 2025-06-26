初選激戰！傳陳其邁將任邱議瑩競辦主委　賴瑞隆、許智傑同框闢謠

▲立委許智傑（左）、賴瑞隆（右）一起出席活動。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市長初選白熱化，立委邱議瑩昨（25）日成立高雄贏競選辦公室後，卻傳出湧言會要角趙天麟將出任競選總部總幹事操盤輔選，市長陳其邁則擔任主任委員。對此，同樣爭取提名的立委賴瑞隆、許智傑今日出席活動時，同聲反駁直指「是謠言」，強調其邁市長是公共財，呼籲有心人放話可以停止。

邱議瑩昨日在高雄市區啟用「高雄贏」競選辦公室，在高雄各界好友、立院與議會夥伴的見證下，展現大團結氣勢，其中，湧言會要角趙天麟以神秘嘉賓抱花現身，公開表達對邱議瑩的支持，並祝福她高票當選，被外界視為湧言會將支持邱議瑩。隨後更傳出趙天麟將出任競選總部總幹事操盤輔選，市長陳其邁擔任主任委員的風聲。

▲賴瑞隆、許智傑2人今日出席「高雄相挺花蓮，民主不缺席」活動記者會。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆、許智傑2人今日出席「高雄相挺花蓮，民主不缺席」活動記者會，被問及此傳言，賴瑞隆表示，其邁市長是大家公共財，他也多次表明支持每一個人，支持所有優秀人選，不需要放這樣的煙霧彈去誤導視聽。

賴瑞隆說，其邁市長講得很清楚，他是整個高雄的公共財，也是台灣的公共財，包含賴清德總統、陳其邁市長都不會介入初選，會由更好的機制產生人選。

賴瑞隆強調，幾位都是很好的兄弟姐妹，大家都是一致目標希望讓高雄綠色執政延續，讓高雄更好，讓台灣更好，這樣的方向不變，讓整個機制順利進行，出現最適合的人選，避免未來不必要紛擾，有心人刻意造謠放話可以停止了。

許智傑則稱，造謠的人真的是別有用心，其邁市長除了是公共財之外，還是最主要的「桶箍」，民進黨最可愛的地方就是初選即使有任何競爭，最後還是會團結一致，這時候「桶箍」的角色就很重要，其邁市長從以前到以後都會扮演重要的桶箍，這議題分明就是有人造謠，不會是事實。

▲邱議瑩發聲闢謠，強調以陳其邁市長的高度，不適合也不會介入初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

邱議瑩今早也火速發聲表示，關於陳其邁市長要擔任主任委員的謠言，市長室昨天也主動澄清，以陳市長的高度在初選這個階段，不適合也不會去介入初選。

至於總幹事的人選？邱議瑩說，她覺得每一個來幫助她的民意代表或者市民，大家都是她的總幹事，希望一起努力讓高雄更好。