高雄7月超熱鬧！江蕙復出、韓星嗨翻啤酒節　追星人憑票領優惠券

▲江蕙將在七月中旬於高雄巨蛋連開8場復出演唱會。（圖／寬宏藝術提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄7月星光熠熠！除了有「二姐」江蕙連續8場復出演唱會，還有一連三天的2025高雄啤酒音樂節也將迎來娜璉、頌樂、輝人、東海、銀赫等韓星。經發局持續推出「商圈夜市優惠券」，憑演唱門票到指定捷運站、啤酒節現場就能兌換50元優惠券，有多達400多家以上合作店家可以消費折抵，追星人一定要領起來。

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▲TWICE成員娜璉7月參戰高雄啤酒節。（圖／翻攝自娜璉IG、高雄啤酒節臉書）



「2025高雄啤酒音樂節」卡司陣容堅強，不僅有韓國人氣女團TWICE成員娜璉打頭陣，首次在台開唱，更有MAMANOO成員頌樂和輝人，以及Super Junior-D&E等逾20組海內外巨星天團，將與粉絲一同在啤酒、美食和音樂的氛圍中嗨翻夏夜。七月中旬開始，闊別舞台10年的台語天后江蕙也將重磅復出，在高雄帶來8場演出，再次用經典歌曲感動樂迷。

經發局長廖泰翔表示，今年下半年高雄的音樂活動依然精彩可期，從啤酒音樂節的國際巨星到江蕙的經典獻唱，預計將吸引各年齡層的大批粉絲湧入高雄。市府延續推出面額50元的「商圈夜市優惠券」，憑演唱會門票，即可在指定捷運站及啤酒節現場兌換，這些優惠券可在高雄超過40處商圈夜市和400多家合作店家使用，涵蓋早午餐、咖啡廳、火鍋、燒肉等各式美食。

▲▼憑指定演唱會門票可至指定捷運站兌換商圈夜市優惠券。（圖／高雄市經發局提供）



經發局指出，此次優惠券兌換服務將於7月4、5、6、11、12、15、18、19、22、25、26日共11天，在左營、美麗島、巨蛋、凱旋、高雄車站等5處捷運站，以及啤酒音樂節現場設置服務檯。此外，先前魔力紅、張學友、櫻花季、大港開唱、告五人、陳奕迅和KT POP等演唱會尚未兌換優惠券的粉絲，也可趁此機會前往兌換，優惠券使用期限至8月31日。

此外，配合啤酒音樂節，經發局也應景舉辦「2025高雄下酒菜料理競賽」，徵選在地名店運用高雄在地農產品入菜，開發專屬的下酒菜料理。經過2階段評選，嚴選出15家高雄在地店家將進駐高雄啤酒音樂節大會食堂販售，讓參與盛典的歌迷能大啖特色美食。活動也特別邀請到來自越南胡志明市的米其林必比登名店「Bếp Mẹ Ỉn」來台交流，增添異國風味。

▲「2025高雄下酒菜料理競賽」有15家高雄在地店家進入高雄啤酒音樂節大會食堂開賣。（圖／高雄市經發局提供）