美航159人客機「引擎爆火花」　高空急掉頭！目擊者：以為會爆炸

▲ 美航客機飛行中噴出火花與黑煙。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國航空AA1665航班25日上午從拉斯維加斯起飛,引擎卻在高空不斷噴出火光與黑煙,被迫緊急返航。該班機原定飛往北卡羅來納州夏洛特,機上共有153名乘客與6名機組員,所幸最終平安降落,無人受傷,美國聯邦航空總署(FAA)將展開調查。

American Airlines flight AA1665, an Airbus A321 to Charlotte, returned safely to Las Vegas after engine trouble shortly after takeoff. Smoke and sparks reported; no injuries among 153 passengers and 6 crew. FAA investigating. pic.twitter.com/KUcH1oGsaS