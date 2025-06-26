美航159人客機「引擎爆火花」　高空急掉頭！目擊者：以為會爆炸

▲ 美航客機飛行中噴出火花與黑煙。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國航空AA1665航班25日上午從拉斯維加斯起飛，引擎卻在高空不斷噴出火光與黑煙，被迫緊急返航。該班機原定飛往北卡羅來納州夏洛特，機上共有153名乘客與6名機組員，所幸最終平安降落，無人受傷，美國聯邦航空總署（FAA）將展開調查。

American Airlines flight AA1665, an Airbus A321 to Charlotte, returned safely to Las Vegas after engine trouble shortly after takeoff. Smoke and sparks reported; no injuries among 153 passengers and 6 crew. FAA investigating. pic.twitter.com/KUcH1oGsaS — GeoTechWar (@geotechwar) June 25, 2025

Today: American Airlines flight AA1665 was forced to return to Las Vegas shortly after takeoff due to engine trouble but landed safely without incident. pic.twitter.com/EVvQinMFGw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 25, 2025

綜合《紐約郵報》及《每日郵報》，AA1665航班當時剛從拉斯維加斯哈利瑞德國際機場（LAS）起飛，地面上的工人佩德羅薩（Richard Pedrosa）描述，他聽見一聲巨響後抬頭看見飛機引擎冒火，一度以為會發生爆炸，「我有點害怕，因為是第一次看到這種情況，開始祈禱飛機上所有人都平安無事」。

社群媒體流傳的畫面中可見飛機後方一長條黑煙，機身一側還不斷噴出火光。機長在乘客發現引擎冒火後緊急掉頭返回原機場，所幸約於上午8時20分左右安全降落，並自行滑行回登機門，乘客也正常下機。

美國航空聲稱，維修團隊檢查後並未發現引擎有起火跡象，聲明僅稱發生「機械故障」，感謝機組人員專業應對，並承諾將積極安排旅客後續行程，盡速協助飛往原定目的地。FAA已介入調查這起事件。