疑飆車失控衝進民宅！賓士C250「斷成兩截」畫面曝　另1車跑了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今（26）日凌晨駕駛賓士C250行經新屋區中山東路一段時，疑似車速過快，失控撞擊路旁住家後起火燃燒，轎車瞬間斷成兩截，警消據報到場處理，將李姓男子救出後送醫，所幸僅四肢擦挫傷勢，並無生命危險，酒測值為零，住家火警經消防人員撲滅後，住戶受到輕微嗆傷，至於肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

▲桃園市李姓男子今天凌晨駕駛賓士車行經新屋區中山東路一段時，失控撞擊路旁住家後起火燃燒，轎車瞬間斷成兩截。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警方指出，今天凌晨1時10分許接獲通報，新屋區中山東路一段523號前發生火燒車事故，現場為27歲李姓男子駕駛賓士車沿新屋區中山東路一段往永安漁港方向行駛，行經事故地點時疑似車速過快，失控撞擊路旁住家，因撞擊力道強勁，導致賓士車斷成兩截並起火燃燒。

▲桃園市李姓男子今天凌晨駕駛賓士車行經新屋區中山東路一段時，失控撞擊路旁住家後起火燃燒，轎車斷成兩截，後方車身彈射至路中央。（圖／楊梅警方提供）

警消到場處理時，發現賓士轎車撞及民宅後起火燃燒，車身後半飛到路中央，肇事駕駛李姓男子經救護人員救出後，所幸僅四肢擦挫傷，火勢導致住戶受到輕微嗆傷，雙方均無生命危險，警方為李姓男子進行酒測值檢測，酒測值為零，警方根據現場監視器畫面研判，肇事車輛應該車速過快肇事，當時還有另一輛轎車快速通過，是否疑似競速導致失控肇事仍待調查釐清。

事後也有網友在通訊軟體上PO文指稱，「我家對面，車都分屍了，人……？」、「哇靠，這速度要多快，人應該沒了」。

▲桃園市李姓男子今天凌晨駕駛賓士車行經新屋區中山東路一段時，失控撞擊路旁住家後起火燃燒，消防人員到場灌救。（圖／楊梅警方提供）

▲賓士車撞及民宅起火燃燒被消防人員撲滅後，車身成為廢鐵。（圖／楊梅警方提供）