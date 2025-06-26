墾丁鹿ㄦ島2明星水豚暴斃「被毒死的」　驗出工業強鹼、農藥

▲「鹿ㄦ島水豚生態園區」2隻水豚疑遭下毒，「牛奶糖」在送醫途中死亡。「口水」(上圖)也在送醫治療評估後，施行安樂死處置。（圖／翻攝自臉書鹿ㄦ島Paradise of capybara）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁著名「鹿ㄦ島水豚生態園區」傳出園區明星水豚夫妻「口水」和「牛奶糖」突然癱瘓失去意識，經送往動物醫療中心診治仍死亡。全案出現驚人發現，經過檢驗，水豚胃裡竟然有農藥及工業強鹼溶劑反應，園區負責人認為有人蓄意投毒，已調閱監視器，並向恆春警方報案，希望找到真兇。

恆春警分局於6月7日17時許接獲轄內農場報案，稱園區內有動物疑似中毒，警方到場了解；報案人柯先生經營動物農場，表示13時許經園區員工告知，園區明生水豚「口水」和「牛奶糖」突然癱瘓失去意識，經送往動物醫療中心診治仍死亡。

柯男向警方表示，於今年年5月23日及26日園區曾遭人向動保處檢舉，控訴水豚數量減少，屍體丟棄至垃圾子母車，因此報案人懷疑水豚遭有心人士下毒導致死亡，希望警方及動保處人員介入調查。

恆春分局表示，本案已依規定通報動保機關，警方持續追查，並擴大調閱週邊監視器，另依動物保護法第25之1條規定，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科50萬元至500萬元罰金，提醒民眾切勿以身試法。

▲「鹿ㄦ島水豚生態園區」水豚經常和遊客互動。（圖／翻攝自臉書鹿ㄦ島Paradise of capybara）