阻詐一姐救火超厲害　台中女警潑濕上身...衝火場救出受困婦

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區一棟民宅日前凌晨起火，轄區員警廖婉凌比消防人員更早趕抵現場，不顧屋內熊熊火光以及陣陣濃煙，朝自己潑濕上身後，就衝入火場，順利救出受困的72歲婦人，冒險救人的勇氣，昨（25）天同時被警察局、消防局表揚，相當少見，警方表示，廖員3年前就曾在半年內阻詐100萬元，當時就有「阻詐一姐」美名，消防局也致上最高敬意，是消防弟兄最可靠的神隊友。

▲▼台中警察局長李文章（左）和消防局第一救災救護大隊副大隊長黃東泰（下左）表揚女警廖婉凌的英勇行為。（圖／民眾提供，下同）

豐原分局豐東派出所警員廖婉凌6月21日清晨4點多獲報，南陽路綠山巷一處民宅有火警，因熟悉當地巷弄，第一時間就趕抵現場，立即要求左鄰右舍移走車輛，幫消防車清除空間，隨著火勢愈加猛烈，來不及考慮太多，救人要緊，她拿起屋外儲水潑濕衣物，立即開門，衝入屋內安全救出受困婦人。

警察局長李文章得知廖員英勇事蹟，25日上午利用局務會報表揚頒獎，強調這是人民保母精神的最佳體現，值得全體同仁學習。

當天下午，消防局利用豐原警分局聯合勤教時間，前往頒發感謝狀，表揚「馬尾女警」廖婉凌的英勇行動，肯定她協助民眾脫困，成功阻止災害擴大，是民眾的守護者，也是消防弟兄最可靠的神隊友。

一天之內，同時獲得警察局、消防局雙重表揚與肯定，是警界少見的殊榮。面對外界讚譽，從警7年多的廖婉凌謙虛地表示「當下只想救人，沒多想，只是做了該做的事。」

▲▼女警廖婉凌3年前阻詐有成，早有「阻詐一姐」之稱。

▲▼女警廖婉凌冒險衝入火場救人。