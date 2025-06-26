　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

失戀野餐散心！好友拿出「金賓威士忌」助陣：忘掉臭渣男

▲▼ 。（圖／翻攝自泰格與雪兒）

▲野餐的好夥伴。（圖／翻攝自《泰格與雪兒》）

生活中心／綜合報導

俗話說「小酌怡情」，不少人喜歡小酌幾杯來增添氣氛，也有人當成下班後的小確幸。一名女網友表示，身邊就有一位「酒國女王」朋友，到餐廳拿起菜單，一坐下就先看酒單，即使隔天要早起上班也不在意，想喝就喝，已成為日常儀式。

《泰格與雪兒》頻道分享，有女網友與朋友到串燒店聚餐，其中一名好友晚到，一坐下竟然先問「沒有點喝的喔？」接著拿起菜單開始點酒，想喝一杯好好放鬆，即便明天要早起也不在意，好友說「只是氣泡飲料而已」，像喝手搖飲一樣根本沒有差。

這股「喝酒魂」不僅在聚餐時發揮，連熬夜趕期末報告也不例外，某次趕報告時，好友突然拿出酒，並說「趕期末報告都這麼辛苦了，犒賞自己一下」，還笑說這樣才會有更多靈感。有次兩人一邊吃飯一邊看南韓女團LE SSERAFIM的影片，還大喊應援口號，配著LE SSERAFIM代言的同款酒，興奮直呼「真的好幸福！」

▲▼ 。（圖／翻攝自《泰格與雪兒》）

▲趕報告也要來一杯。（圖／翻攝自《泰格與雪兒》）

除了開心時刻有酒的陪伴，悲傷難過時酒也是不可缺少的。女網友失戀，跟好友一起戶外野餐散心，對方居然還帶著酒精助陣，要幫她轉換心情，忘掉渣男，好友特地調了一杯威士忌可樂（Whiskey Coke），那一刻，酒彷彿成了最療癒的良藥，陪她度過難關。

好友還分享一款超好喝的金賓Highball調法，先擠入一些檸檬汁，依1:4的比例加入金賓，接著加冰塊、氣泡水，最後攪一攪就完成了，簡單又快速，在家就可以享受。女網友笑喊「你也是花樣很多欸」，好友一臉得意回應「我可是酒國女王欸！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 7705 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫁豪門淡出！「台大五姬」吳依潔　39歲絕美近照罕曝
墾丁水豚被毒死！　驗出工業強鹼、農藥
天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」懲罰賀瓏　網戰翻
小S「暴瘦憔悴」目擊照真相逆轉！　網震怒造假文
重機女隊長嚴重車禍！「赤兔馬」粉碎　車友集氣
快訊／桃園某高中生無照酒駕2死！　校方回應了
「台灣第一女優」新疆豪華旅行　脫bra上空被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

店員忙結帳！瞥見ATM突喊「可幫她一下嗎」　她曝私下暖舉網讚爆

章魚燒「35→70元」價格漲1倍！他哀嚎吃不起...釣出攤販道辛酸

天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」更像懲罰賀瓏　網戰翻：有同意嗎

一日之計在於晨！網友熱議TOP10「早餐品項」　第一名口味變化多

高壓+冷心低壓夾擊　午後雷雨猛烈「防雷擊、冰雹」

高雄7月超熱鬧！江蕙復出、韓星嗨翻啤酒節　追星人憑票領優惠券

「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感！他嘆：對女生身心是嚴重折磨

失戀野餐散心！好友轉身「拿出1神物」助陣：忘掉臭渣男

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

台鐵今起「386班大改點」　首發車準點行駛

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

店員忙結帳！瞥見ATM突喊「可幫她一下嗎」　她曝私下暖舉網讚爆

章魚燒「35→70元」價格漲1倍！他哀嚎吃不起...釣出攤販道辛酸

天殘閨蜜挨批！「揭開私密經歷」更像懲罰賀瓏　網戰翻：有同意嗎

一日之計在於晨！網友熱議TOP10「早餐品項」　第一名口味變化多

高壓+冷心低壓夾擊　午後雷雨猛烈「防雷擊、冰雹」

高雄7月超熱鬧！江蕙復出、韓星嗨翻啤酒節　追星人憑票領優惠券

「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感！他嘆：對女生身心是嚴重折磨

失戀野餐散心！好友轉身「拿出1神物」助陣：忘掉臭渣男

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

台鐵今起「386班大改點」　首發車準點行駛

成大生千層岩瀑布溺斃！檢警相驗查死因　家屬同學悲傷擁泣

高雄罷韓力量大集結！宣示組團前進花蓮：把「傅崐萁們」全罷掉

大陸內捲效應驚人　老謝：經長郭智輝承諾比亞迪100%不會殺來台

抗空污少不了口罩　買空氣清淨機注意「CADR」數字只是理想值

破130萬連署！罷團啟動護國遶境　曹興誠：大罷免真正召集人是傅崐萁

神隱近一周！86歲伊朗最高領袖「健康惹疑」　官員：為他祈禱

Rosé愛鞋PUMA H-STREET銀光綠將開賣！Converse復古薄底鞋大勢登場

長虹營收創6年新高　李文造坦言：整體房市「供過於求」

屏東男深夜睡國小門口紙板　警一查驚覺他獨走20公里

疑飆車失控衝進民宅！賓士C250「斷成兩截」畫面曝　另1車跑了

超跑迷兒子心齋橋遇愛車　車主熱情邀試坐讓他圓夢

生活熱門新聞

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

口腔出現「2症狀」　恐是免疫系統警訊

冷心低壓抵達台灣上空　鄭明典示警：午後強烈降雨

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

他指「賀瓏1舉動超渣」連薩泰爾都有感

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

「最賠錢路線」年虧16億　北捷解答了

台廠商用《大展鴻圖》被出征　刪影片道歉

橡皮擦「深淺藍、綠色」3款差在哪？　文具商解答

7月要來了！　4生肖得防災

桃園人注意！7月起路上「做這6件事」最高罰6000元

更多熱門

相關新聞

台中阿北墜10米邊坡　疑煙蒂引燃落葉燒死他

台中阿北墜10米邊坡　疑煙蒂引燃落葉燒死他

台中市今日發生一起離奇死亡案件，一名吳男疑似從東區跑到太平山區喝酒，結果掉落10米深邊坡，身旁還有米酒，疑似雜草、落葉遭菸蒂點燃，當場燒死吳男。據悉吳男家屬稱，吳昨晚有回家，近期提及到醫院檢查身體有異常，至於確切死因有待檢察官會同法醫相驗認定。

新月來了12星座請動起來！

新月來了12星座請動起來！

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

全球健康日　花蓮推健康養生療癒之都

全球健康日　花蓮推健康養生療癒之都

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

關鍵字：

喝酒酒國女王療癒朋友圈野餐

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

預言「日本7／5大災難」　唐綺陽：世界正發生令人恐慌事

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面