失戀野餐散心！好友轉身「拿出1神物」助陣：忘掉臭渣男

▲野餐的好夥伴。（圖／翻攝自《泰格與雪兒》）



生活中心／綜合報導

俗話說「小酌怡情」，不少人喜歡小酌幾杯來增添氣氛，也有人當成下班後的小確幸。一名女網友表示，身邊就有一位「酒國女王」朋友，到餐廳拿起菜單，一坐下就先看酒單，即使隔天要早起上班也不在意，想喝就喝，已成為日常儀式。

《泰格與雪兒》頻道分享，有女網友與朋友到串燒店聚餐，其中一名好友晚到，一坐下竟然先問「沒有點喝的喔？」接著拿起菜單開始點酒，想喝一杯好好放鬆，即便明天要早起也不在意，好友說「只是氣泡飲料而已」，像喝手搖飲一樣根本沒有差。

這股「喝酒魂」不僅在聚餐時發揮，連熬夜趕期末報告也不例外，某次趕報告時，好友突然拿出酒，並說「趕期末報告都這麼辛苦了，犒賞自己一下」，還笑說這樣才會有更多靈感。有次兩人一邊吃飯一邊看南韓女團LE SSERAFIM的影片，還大喊應援口號，配著LE SSERAFIM代言的同款酒，興奮直呼「真的好幸福！」

▲趕報告也要來一杯。（圖／翻攝自《泰格與雪兒》）



除了開心時刻有酒的陪伴，悲傷難過時酒也是不可缺少的。女網友失戀，跟好友一起戶外野餐散心，對方居然還帶著酒精助陣，要幫她轉換心情，忘掉渣男，好友特地調了一杯威士忌可樂（Whiskey Coke），那一刻，酒彷彿成了最療癒的良藥，陪她度過難關。

好友還分享一款超好喝的金賓Highball調法，先擠入一些檸檬汁，依1:4的比例加入金賓，接著加冰塊、氣泡水，最後攪一攪就完成了，簡單又快速，在家就可以享受。女網友笑喊「你也是花樣很多欸」，好友一臉得意回應「我可是酒國女王欸！」

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