　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北墜10米邊坡離奇陳屍　疑煙蒂引燃「落葉+米酒」燒死他

▲摔死？燒死？阿北離奇倒臥火堆亡　曾透露「醫院檢查不樂觀」上山喝酒。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名吳男今早摔落邊坡死亡，該處又疑似被菸蒂點燃雜草、米酒，死因離奇。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市今日發生一起離奇死亡案件，一名吳男疑似從東區跑到太平山區喝酒，結果掉落10米深邊坡，身旁還有米酒，疑似雜草、落葉遭菸蒂點燃，當場燒死吳男。據悉吳男家屬稱，吳昨晚有回家，近期提及到醫院檢查身體有異常，至於確切死因有待檢察官會同法醫相驗認定。

太平警分局、中市消防局今日7時許獲報，長龍路三段三號橋邊有電動機車停在該處，邊坡下方還冒出陣陣白煙，經消防人員滅火，發現一名男子倒臥一旁10米深的邊坡，胸部以下有70%燒燙傷，除此之外無其他明顯傷勢。

▲吳男電動機車倒臥在橋邊。（圖／民眾提供，請勿隨意翻攝）

警方初步調查，確認他是一名家住東區的吳姓男子（61歲），現場有飲用過米酒、大量菸蒂，懷疑吳男當時在此處抽菸喝酒，不明原因墜落邊坡，疑似陷入昏迷，結果吳男身旁菸蒂點燃雜草跟米酒，在該處悶燒，再造成吳男燒燙傷。

警方研判，現場留有多枚煙蒂，並有酒類飲品，下方河床累積有大量乾燥落葉為易燃物，現場及掉落處無打鬥痕跡，初步排除外力介入，但為求謹慎，仍在沿途調閱監視器，查看是否有異狀。鑑識小組與消防局火調科正勘驗現場調查，蒐集相關跡證。至於吳男死因，究竟是酒後意外、輕生或是其他原因導致，仍待檢方相驗釐清。

▲摔死？燒死？阿北離奇倒臥火堆亡　曾透露「醫院檢查不樂觀」上山喝酒。（圖／記者許權毅攝）

▲▼吳男不明原因摔落10米深邊坡，死因仍待釐清。（圖／記者許權毅翻攝）

▲摔死？燒死？阿北離奇倒臥火堆亡　曾透露「醫院檢查不樂觀」上山喝酒。（圖／記者許權毅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全家都腸子都黑掉！醫揪1習慣害「黑腸症」：功能開始退化
快訊／00940公告最新一次配息　7／10除息
快訊／大雷雨炸北北桃　國家警報響
4P一整天！少女翻臉提告　判決出爐
中國「死亡之海」將成大綠洲　有望成全球首消失沙漠
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸4地
季芹出國解放比基尼！布料太薄...49歲身材震撼千人
稻浪轉身：產量過剩+消費萎縮　台灣米該如何殺出血路？
曾是黑澀會美眉！他挖出Albee「當時模樣」差好多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳乃瑜罷免提議書造假案！羅明才服務處3人遭聲押　晚間8時開聲押庭

新光三越氣爆新進展「11、12樓解封」　事發132天終可修繕

鵝肉店老闆醉牽友人單車一路摔　警問車主...他喊：比我還醉

地面師二次剝皮詐12長者3.7億！1人悲憤亡　主謀遭求刑10年

從「瞻視孔」伸出攻擊！受刑人暴走狂咬左腋下　4執勤人員受傷

嗆校園殺人變「世界頭條」成大碩士判10月　不得靠近學校5百米

快訊／高雄賓士行駛中底盤突起火　駕駛借滅火器自行撲滅

阿北墜10米邊坡離奇陳屍　疑煙蒂引燃「落葉+米酒」燒死他

2男2女4P整天還自拍！少女翻臉提告　3人賠錢和解獲輕判

國道休旅車駕駛恍神撞大貨車！滿地零件碎片　後方一度塞爆

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

陳乃瑜罷免提議書造假案！羅明才服務處3人遭聲押　晚間8時開聲押庭

新光三越氣爆新進展「11、12樓解封」　事發132天終可修繕

鵝肉店老闆醉牽友人單車一路摔　警問車主...他喊：比我還醉

地面師二次剝皮詐12長者3.7億！1人悲憤亡　主謀遭求刑10年

從「瞻視孔」伸出攻擊！受刑人暴走狂咬左腋下　4執勤人員受傷

嗆校園殺人變「世界頭條」成大碩士判10月　不得靠近學校5百米

快訊／高雄賓士行駛中底盤突起火　駕駛借滅火器自行撲滅

阿北墜10米邊坡離奇陳屍　疑煙蒂引燃「落葉+米酒」燒死他

2男2女4P整天還自拍！少女翻臉提告　3人賠錢和解獲輕判

國道休旅車駕駛恍神撞大貨車！滿地零件碎片　後方一度塞爆

海邊「芋螺」千萬別碰　含劇毒數分鐘致命

台中草悟道迪士尼快閃店開箱！挖寶玩具總動員＋史迪奇限定周邊

批賴清德「雜質說」是政治清洗　朱立倫：掃除所有反台獨勢力

佳娜挺5月大肚遊日！火車門一開「1歲女兒冒驚險舉動」祖雄：大挑戰

陳乃瑜罷免提議書造假案！羅明才服務處3人遭聲押　晚間8時開聲押庭

「最近台灣打者也不錯」養樂多補強火力看上魔鷹？

新光三越氣爆新進展「11、12樓解封」　事發132天終可修繕

台鐵漲價有感「旅客少2%」　董座：營收增24%

快訊／怒控中華足協冷血！　女足香港返台不到5小時又要赴韓參賽

《凶宅專賣店》改編台灣驚悚真實事件　李銘順、范少勳、陳姸霏攜手對抗靈異

【30年最大洪水】貴州村超足球場10分鐘被淹沒

社會熱門新聞

男收到付費A片轉傳到500人群組！AV女優怒告

疑撞車噴飛　騎士當場斷氣送醫

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

軍卡輾斃三峽母女！　上兵不認罪判10月

台中深夜2機車對撞　男騎士不治重機女頸椎受傷

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

快訊／新竹工業大樓凌晨起火！上班交通大亂

機車闖紅燈撞飛國小畢業生　恐怖畫面曝

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

緊急避難包放這些　6大類項目一次看

查幽靈連署！國民黨組發會副主委、專委被約談

屏東德協派出竟將國旗掛反　分局回應了

罵張延廷台奸　于北辰判賠20萬確定

更多熱門

相關新聞

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

即／台中阿北離奇死亡！米酒疑被菸蒂點燃奪命

台中市太平區長龍路三段三號橋附近今早傳出一起離奇案件，一名男子疑似在一處橋邊飲酒、抽菸，結果不慎跌落邊坡，整個人呈現昏迷，一旁米酒被菸蒂點燃，加上雜草助燃悶燒，造成男子胸部以下有70%燒燙傷，明顯死亡並未送醫。

台中4歲童腸病毒重症　前1例已7年

台中4歲童腸病毒重症　前1例已7年

台中深夜2機車對撞　男騎士不治重機女頸椎受傷

台中深夜2機車對撞　男騎士不治重機女頸椎受傷

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕奉陪

畢業照拚了！國中生喊趴下　盧秀燕奉陪

獨／龍谷瀑布秘境塵封26年　業者盼修復步道重振觀光

獨／龍谷瀑布秘境塵封26年　業者盼修復步道重振觀光

關鍵字：

台中長龍路山區喝酒摔死米酒雜草

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

快訊／陸國台辦：7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

台大副校長爆造假　欺騙社會20年

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面