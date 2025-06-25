阿北墜10米邊坡離奇陳屍　疑煙蒂引燃「落葉+米酒」燒死他

▲台中一名吳男今早摔落邊坡死亡，該處又疑似被菸蒂點燃雜草、米酒，死因離奇。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市今日發生一起離奇死亡案件，一名吳男疑似從東區跑到太平山區喝酒，結果掉落10米深邊坡，身旁還有米酒，疑似雜草、落葉遭菸蒂點燃，當場燒死吳男。據悉吳男家屬稱，吳昨晚有回家，近期提及到醫院檢查身體有異常，至於確切死因有待檢察官會同法醫相驗認定。

太平警分局、中市消防局今日7時許獲報，長龍路三段三號橋邊有電動機車停在該處，邊坡下方還冒出陣陣白煙，經消防人員滅火，發現一名男子倒臥一旁10米深的邊坡，胸部以下有70%燒燙傷，除此之外無其他明顯傷勢。

▲吳男電動機車倒臥在橋邊。（圖／民眾提供，請勿隨意翻攝）



警方初步調查，確認他是一名家住東區的吳姓男子（61歲），現場有飲用過米酒、大量菸蒂，懷疑吳男當時在此處抽菸喝酒，不明原因墜落邊坡，疑似陷入昏迷，結果吳男身旁菸蒂點燃雜草跟米酒，在該處悶燒，再造成吳男燒燙傷。

警方研判，現場留有多枚煙蒂，並有酒類飲品，下方河床累積有大量乾燥落葉為易燃物，現場及掉落處無打鬥痕跡，初步排除外力介入，但為求謹慎，仍在沿途調閱監視器，查看是否有異狀。鑑識小組與消防局火調科正勘驗現場調查，蒐集相關跡證。至於吳男死因，究竟是酒後意外、輕生或是其他原因導致，仍待檢方相驗釐清。

▲▼吳男不明原因摔落10米深邊坡，死因仍待釐清。（圖／記者許權毅翻攝）

