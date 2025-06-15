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2025全球健康日　花蓮推健康養生療癒之都

▲2025「GWD全球健康日」花蓮場於6 月 14 日在秧悦美地度假酒店展開。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

▲2025「GWD全球健康日」花蓮場於6 月 14 日在秧悦美地度假酒店展開。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

記者陳崑福／花連報導

2025 「GWD全球健康日」，全球超過 150 個國家、7000 多個地區共同響應，花蓮場於6 月 14 日在秧悦美地度假酒店展開，由花蓮縣政府攜手秧悦美地度假酒店共同舉辦，花蓮縣政府徐榛蔚縣長、余明勳處長全力推動觀光產業的發展；而秧悦美地度假酒店座落在奇萊山下好山、好水、好空氣所孕育出30 多年的有機淨土，並整合了聞名國際的慈濟醫院中西合療，以及擁有七感療癒的度假型酒店。

▲2025「GWD全球健康日」花蓮場於6 月 14 日在秧悦美地度假酒店展開。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

▲2025「GWD全球健康日」花蓮場於6 月 14 日在秧悦美地度假酒店展開。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

此活動同時宣布花蓮為全國「健康養生療癒之都」，花蓮縣政府觀光處長余明勲、花蓮縣衛生局長朱家祥、慈濟醫院林欣榮院長及君達集團尹純綢董事長一同出席響應；為打造花蓮觀光產業升級的全新 2.0，讓花蓮不只是度假勝地，更是身心靈與自然連結的新亮點。

配合全球健康日活動，特別邀請知名營養師謝宜芳老師分享身心靈全方位修復力、六大修復支柱力，以及助眠營養等精彩講座。

花蓮自去年0403地震起，觀光產業受創嚴重，大家認為太魯閣奇景不再，但其實現在才是原始風貌的太魯閣，有白大理石的山脈原貌，以及不同面貌穿著白紗的太魯閣，花蓮邀請全世界的旅人來欣賞更令人感動的太魯閣原貌。

台灣的十大景觀中，花蓮就擁有二大國際景點，其一為太魯閣，其二是擁有多變化的海岸，無與倫比美麗的太平洋沿岸之美，這都是療癒之都的優勢。

健康療癒假期不只是旅遊，更是生活轉化的起點，根據哈佛大學研究，定期度假可延長壽命 18%。秧悦美地不僅提供一個度假的空間，更致力於幫助賓客重拾身心靈的健康，並回歸大自然。秧悦也將於 6 月 14 日全球健康日推出「健康療癒」系列之《睡眠改善之旅》，七月推「健診一小步、健康一大步」 呼應花蓮縣徐縣長推動之「大健康的花蓮大未來」，康養旅遊最佳的選擇在花蓮。

秧悦美地度假酒店提供完整的健康療癒課程以及專案，包括微健診 HRV 自律神經檢測、專業肌力訓練、 芳療瑜伽課程、樂齡健康管理等，並推動 LongStay 長假專案，讓賓客享受「睡到自然醒」，實現「預防醫療、慢活養生」的理想生活方式。

根據國際統計，健康養生旅遊市場已達 1.3 兆美元(台幣約 4 兆元)，其中 94%的高端 旅客將健康融入旅行。花蓮擁有全台最潔淨的空氣、最療癒的大自然，是體驗零污染、全然放鬆的絕佳旅遊地點，秧悦美地則是這趟健康療癒之旅的最佳場域。

為響應花蓮縣政府啟動「觀光療癒之都」，即日起推出三大健康療癒之旅優惠專案及體驗活動，邀請旅人走進秧悦美地打造的沉浸式七感療癒勝地，體驗回歸自然、開啟身心靈健康的療癒假期。

易遊網訂健康療癒優惠專案，花蓮縣政府送住宿 CU-GSTC 永續綠色飯店補助每房 1000 元，秧悦美地慶祝花蓮啟動「健康療癒之都」2.0 觀光大未來，秧悦除贈送療癒 紓壓精油外，秧悦再提供「低碳抵用券」每房 500 元，住二晚 1500 元特惠活動。

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花蓮健康觀光療癒秧悦

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