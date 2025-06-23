新月來了請動起來！摩羯人緣桃花擋不住、處女座避免粗心惹事

▲新月來襲，誰將迎來最強好運？（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

每週一上線的日本《yoi》人氣專欄「WEEKLY NEO HOROSCOPE」，由星乃せいこ老師為大家送上最溫暖實用的星座運勢。本週主題為「為了安心與舒適，請積極行動起來」，本週也適逢6月25日巨蟹座新月，特別適合啟動新生活、新計畫。也就是說，想要擁有理想中的生活空間和心境，與其坐等，不如主動創造！

牡羊座——在家中放鬆的時光是最佳療癒

本週你可能會對家中空間進行改造，樂在其中。靈感不斷湧現，從居家佈置到收納設計，都讓日常生活更加便利與愉悅。由於正面臨挑戰自我、背負責任的時期，更需要透過打造溫馨環境來療癒自己。試著在生活中加入花草、香氛、蠟燭或犒賞自己的甜點，為生活注入色彩與滋潤。

金牛座——想開始新事物的衝動湧現

你的好奇心將被激發，可能會想學習新技能、接觸新興趣，甚至只是走走不一樣的路。隨心而動，聆聽內心的「想試試看」聲音。建議設定試用期開始新事物，不必強求長期堅持，心情會更加輕鬆愉快。

雙子座——穩紮穩打地邁出每一步

關於財務與職涯的新目標將浮現。本週宜放慢步調，專注於日常小事與努力的累積。這些小小成就會為你帶來信心與內在穩定。建議制定實際可行的短期目標，讓生活更有動力與方向。

巨蟹座——感受到前方的道路逐漸明朗

6月25日的新月落在你的星座，帶來嶄新的啟動能量。若你一直想做些改變，現在就是適合起步的時機。請跟隨讓你心情愉快的方向前進。粉紅色的指甲油或辦公用品將提升好運。

獅子座——療癒疲憊、面對內在課題

本週進入自我修復與反思的時期。你可能會回顧過往、整理資料、集中精力完成未竟事務。負面情緒的出現，是你渴望重整自己、準備迎向新階段的表現。暫時不急著向前，先清理過去、整理內心。

處女座——令人期待的企劃即將展開

與朋友或同事之間的有趣活動將啟動，並感受到來自責任壓力的釋放。本週即使再忙，也有滿滿能量投入工作與娛樂。開始新專案或旅遊計劃時，請多次確認日程與資訊，避免疏漏。

天秤座——邁向職涯新階段的開端

工作與人生使命出現新的可能性。你過去累積的經驗，將幫助你走出實際可行的職涯之路。觀察生活中發生的巧合，裡面蘊藏著未來重要的線索。未來十年的藍圖，可能就從這週開始揭開序幕。

天蠍座——離開熟悉的世界，展開新旅程

不論是知識的探索還是實際旅行，本週你迎來人生的新階段。不一定要徹底改變環境，也可能是在既有生活中進行深度學習或休假旅行。選擇能讓你最感興奮、最有意義的方式來展開冒險吧！

射手座——直面潛藏的情感，找到未來方向

過去忽略的情緒將浮現，這是你想更好照顧自己、活得更真實的表現。請將自己的心情寫下來，理解情緒背後的需求。面對發生的事件，逐步建立屬於自己的「使用說明書」。

摩羯座——帥氣地、忠於自己前進

人際與戀愛方面會出現好消息。請自信地主導重要場合，並借助時尚或妝容的力量來展現魅力。如果對穿搭感到迷惘，不妨實地逛逛喜歡的品牌，尋找能展現自我風格的單品。做好清爽的身體保養，將更有吸引力。

水瓶座——關注生活與身體的連動關係

這週適合認真觀察自己的體質與生活模式，調整作息與飲食以養成好體力。為自己量身打造「身體說明書」，明確未來想成為的樣貌，並以合適的節奏進行身體與外型的管理。

雙魚座——自由自在地做自己

本週進入非常輕鬆的星象環境。工作與人際方面雖有行動需求，但保持放鬆會有更好發揮。為辦公桌添點喜歡的小物，穿著舒適的服裝更能做自己。戀愛運也逐漸升溫，珍惜讓你感到自在的伴侶或朋友吧。