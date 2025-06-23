　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

新月來了請動起來！摩羯人緣桃花擋不住、處女座避免粗心惹事

▲▼ 星座,雙子,幸運,TOP3,日本,占星,占卜,彩谷奈央。（圖／Pexels）

▲新月來襲，誰將迎來最強好運？（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

每週一上線的日本《yoi》人氣專欄「WEEKLY NEO HOROSCOPE」，由星乃せいこ老師為大家送上最溫暖實用的星座運勢。本週主題為「為了安心與舒適，請積極行動起來」，本週也適逢6月25日巨蟹座新月，特別適合啟動新生活、新計畫。也就是說，想要擁有理想中的生活空間和心境，與其坐等，不如主動創造！

牡羊座——在家中放鬆的時光是最佳療癒
本週你可能會對家中空間進行改造，樂在其中。靈感不斷湧現，從居家佈置到收納設計，都讓日常生活更加便利與愉悅。由於正面臨挑戰自我、背負責任的時期，更需要透過打造溫馨環境來療癒自己。試著在生活中加入花草、香氛、蠟燭或犒賞自己的甜點，為生活注入色彩與滋潤。

金牛座——想開始新事物的衝動湧現
你的好奇心將被激發，可能會想學習新技能、接觸新興趣，甚至只是走走不一樣的路。隨心而動，聆聽內心的「想試試看」聲音。建議設定試用期開始新事物，不必強求長期堅持，心情會更加輕鬆愉快。

雙子座——穩紮穩打地邁出每一步
關於財務與職涯的新目標將浮現。本週宜放慢步調，專注於日常小事與努力的累積。這些小小成就會為你帶來信心與內在穩定。建議制定實際可行的短期目標，讓生活更有動力與方向。

巨蟹座——感受到前方的道路逐漸明朗
6月25日的新月落在你的星座，帶來嶄新的啟動能量。若你一直想做些改變，現在就是適合起步的時機。請跟隨讓你心情愉快的方向前進。粉紅色的指甲油或辦公用品將提升好運。

獅子座——療癒疲憊、面對內在課題
本週進入自我修復與反思的時期。你可能會回顧過往、整理資料、集中精力完成未竟事務。負面情緒的出現，是你渴望重整自己、準備迎向新階段的表現。暫時不急著向前，先清理過去、整理內心。

處女座——令人期待的企劃即將展開
與朋友或同事之間的有趣活動將啟動，並感受到來自責任壓力的釋放。本週即使再忙，也有滿滿能量投入工作與娛樂。開始新專案或旅遊計劃時，請多次確認日程與資訊，避免疏漏。

天秤座——邁向職涯新階段的開端
工作與人生使命出現新的可能性。你過去累積的經驗，將幫助你走出實際可行的職涯之路。觀察生活中發生的巧合，裡面蘊藏著未來重要的線索。未來十年的藍圖，可能就從這週開始揭開序幕。

天蠍座——離開熟悉的世界，展開新旅程
不論是知識的探索還是實際旅行，本週你迎來人生的新階段。不一定要徹底改變環境，也可能是在既有生活中進行深度學習或休假旅行。選擇能讓你最感興奮、最有意義的方式來展開冒險吧！

射手座——直面潛藏的情感，找到未來方向
過去忽略的情緒將浮現，這是你想更好照顧自己、活得更真實的表現。請將自己的心情寫下來，理解情緒背後的需求。面對發生的事件，逐步建立屬於自己的「使用說明書」。

摩羯座——帥氣地、忠於自己前進
人際與戀愛方面會出現好消息。請自信地主導重要場合，並借助時尚或妝容的力量來展現魅力。如果對穿搭感到迷惘，不妨實地逛逛喜歡的品牌，尋找能展現自我風格的單品。做好清爽的身體保養，將更有吸引力。

水瓶座——關注生活與身體的連動關係
這週適合認真觀察自己的體質與生活模式，調整作息與飲食以養成好體力。為自己量身打造「身體說明書」，明確未來想成為的樣貌，並以合適的節奏進行身體與外型的管理。

雙魚座——自由自在地做自己
本週進入非常輕鬆的星象環境。工作與人際方面雖有行動需求，但保持放鬆會有更好發揮。為辦公桌添點喜歡的小物，穿著舒適的服裝更能做自己。戀愛運也逐漸升溫，珍惜讓你感到自在的伴侶或朋友吧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 0471 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝
快訊／12縣市大雨特報　下到晚上
普丁心腹：川普空襲「挑起新戰爭」　多國準備提供伊朗核武
韓星大手筆捐50億給醫院！　開設治療中心
18歲護專女遭吊車輾斃　校方悲痛發聲
伊朗封鎖荷莫茲海峽！　全球4大衝擊曝
伊朗警告川普：潛伏人員「將在美國發動恐攻」
韓女星澎湖遭趕！一票幫補血「滿喜歡老闆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

災害來時無法帶毛小孩撤離？參考歐美做法「一張貼紙」就能救牠們一命

營養師分享11個經常搞混的健康觀念！零食放心吃、吃飯順序不一定要從青菜開始？

新月來了請動起來！摩羯人緣桃花擋不住、處女座避免粗心惹事

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

【垃圾車界也有追星族】萌娃拿同款鴨鴨堅持等偶像XD

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

伊朗「30枚飛彈」報復啟動　以色列進入緊急狀態

【家有手賤貓】貓愛撥東西到地板　飼主反擊把東西全塞箱子XD

【情緒價值給滿】夢回童年收服寶可夢！事實證明錢真的能買到快樂XD

新月來了請動起來！摩羯人緣桃花擋不住、處女座避免粗心惹事

千千開箱美國防災食品「可放18年」！　一週緊急糧桶8料理還有甜點

快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝

吹牛老爹涉性犯罪「豪宅搜出900瓶潤滑劑」！　多樣驚人收藏被挖出

嘉義警趕辦案「撞傷腳踏車老翁」！現場畫面曝光　雙方無條件和解

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

《與惡2》黃鐙輝思覺失調「流口水是即興」　謝欣穎真實反應他嚇壞

花蓮地方型SBIR海選名單出爐　45家申請29家業者提案脫穎而出

新光金末代股東會！　副董洪士琪：吳東進買三越股權應沒特別意圖

帕金森父連續幻覺！　苗可麗談「面對態度變化」：爸爸別怕，有我在

伊朗還有秘密核設施？傳3個月可產19枚核武原料　比福爾多更難攻

「年下男」姜勳再次告白泰妍　「有我在，妳不要再一個人了♥」

運勢熱門新聞

新月來了12星座請動起來！

他真的適合你嗎？問完這題心裡就懂！

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

愛你不秒回？星座訊息回覆大揭露！

讓12星座另一半主動報備攻心祕笈

「驚蟄」驅小人！盤點3廟宇幫你遠離小人

從回訊息的速度　推測12星座的「在乎程度」

出生日期相加看你和他合不合？

12星座「相斥配對」真的不適合

淚腺超發達！　獅子座7個「隱藏性格」曝光

4個「長跑型星座」曝光讓人想嫁了

暗戀達人就是他　總把愛意隱藏的星座

分手後當12星座有這些表現　代表已經「放下你」

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（下）

更多熱門

相關新聞

每日星座運／射手財運大爆發

每日星座運／射手財運大爆發

小孟老師每日星座運勢解析，6月23日如下：

唐綺陽曝不退休要做到死

唐綺陽曝不退休要做到死

唐綺陽激瘦26公斤「體重逼近5開頭」！自爆下載交友軟體：超過20年沒開機

唐綺陽激瘦26公斤「體重逼近5開頭」！自爆下載交友軟體：超過20年沒開機

夏至「日照」最長！命理師示警6件事別做

夏至「日照」最長！命理師示警6件事別做

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

關鍵字：

星座運勢家居療癒新事物

讀者迴響

熱門新聞

韓女星澎湖玩「遭海鮮店老闆趕人」！說韓文還被羞辱

遭吊車輾斃　18歲女是北部家族醫院接班人

槓上！　前AV女優濱崎真緒舌戰一劍浣春秋

筠熹遭愛犬咬傷臉！曬濺血照「差點傷到眼球」

NBA重磅交易！杜蘭特被送到火箭

踩女星地雷被罵「三八沒知識」　呂文婉怒拔麥離場

房仲喊女子穿很騷炎上　中信房屋出手

李多慧海邊解放比基尼！　「側面形狀全看光」震撼8萬人

遭郭昱晴公審直播男願接受道歉　還原過程嘆：台灣搞成這樣滿悲哀的

張學友澳門開唱被要求「講普通話」手指腦袋霸氣婉拒

染髮易得膀胱癌？醫：1類人風險高2倍

台灣人「搭飛機4行為」被讚爆！韓國空姐認證

台中「首購天堂」新古屋進法拍　單價爆跌回3年前

18歲女遭吊車輾斃　媽悲曝遺物包包「殘留肉屑」

威力彩今晚飆15.5億　4生肖財運旺

更多

最夯影音

更多

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

【章魚擬態開掛中】1秒變岩石我整個看傻！根本背景偽裝術XD

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

【大聲就贏?】電動滑板車亂入馬路險擦撞還硬拗：去問警察啊！

【鐵皮屋下藏古蹟？】神祕建物疑「護國山台中寺」　文資處急喊卡

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面