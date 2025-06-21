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崙背千巧谷飄奶香也暖心　雲林馨生據點打造安心角落

▲114年度「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式，結合在地民間資源，共同打造溫馨且具療癒性的支持空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114年度「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式，結合在地民間資源，共同打造溫馨且具療癒性的支持空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

財團法人犯罪被害人保護協會台灣雲林分會昨（20）日下午，在雲林縣崙背鄉「千巧谷牛樂園牧場」舉辦114年度「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式，結合在地民間資源，共同打造溫馨且具療癒性的支持空間。

法務部鄭銘謙親自蒞臨主持，並有法務部保護司司長洪信旭、法務部辦公室主任陳玉萍、台灣高等檢察署主任檢察官侯千姬、財團法人犯罪被害人保護協會楊千慧組長、台南高分檢檢察長黃玉垣、雲林地檢署檢察長黃智勇及犯保雲林分會主任委員許倍豐等多位嘉賓到場共襄盛舉，為據點揭牌，象徵馨生服務邁入嶄新里程碑。

▲114年度「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式，結合在地民間資源，共同打造溫馨且具療癒性的支持空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會，在崙背鄉「千巧谷牛樂園牧場」舉辦114年度「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次啟用之馨生保護服務據點，係由犯保雲林分會主動串聯在地優質資源，規劃具有地域特色與心理支持功能的療癒空間，期望提供馨生人在面對創傷後，能有一處安心、自在的心靈棲所。首站據點設於「千巧谷牛樂園牧場」，場域內有乳牛飼養區、生態池與懷舊風格的烘焙坊，讓馨生人在親近自然、品味香氣之中，放鬆緊繃的身心

第二處據點將於北港鎮的「北港春生活博物館」設置，該館為充滿歷史與文化底蘊的文創空間，木構建築溫潤靜謐，配合藝文展區的展演與靜思氛圍，有助馨生人沉澱思緒、安定情緒。第三處據點則選擇設於水林鄉「阿甘薯叔有限公司」，透過自然農法的地瓜耕作體驗，讓馨生人在簡單務實的田間勞動中，重新找回對生活的信心與連結。

犯保雲林分會主任委員許倍豐表示，期盼透過穩定且具持續性的據點活動，提供馨生人一處安心、溫暖的心靈寄託。許倍豐強調，唯有仰賴更多公私協力與資源整合，方能打造出一個更具溫度、更多元的支持系統。未來本分會也將持續深化據點服務內容，拓展關懷觸角，陪伴每一位犯罪被害人家屬堅定前行，邁向復原之路。

▲114年度「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式，結合在地民間資源，共同打造溫馨且具療癒性的支持空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲114年度「春光巧語馨靈港灣」馨生保護服務據點啟用儀式，結合在地民間資源，共同打造溫馨且具療癒性的支持空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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