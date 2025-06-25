海巡北部分署晉任授階典禮　分署長廖雲宏勉以責任開創新局

▲海巡北部分署晉任授階典禮，分署長廖雲宏（左）逐一為晉任人員授階。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署北部分署今（25日）上午於忠愛莊營區大禮堂舉辦「2025年7月晉任授階典禮」，由分署長廖雲宏親自主持，並邀請晉任人員親屬蒞臨觀禮，共同見證榮耀時刻。

本次晉任儀式中，共有中校軍官1員、少校軍官3員、中尉軍官3員、二等士官長3員與三等士官長4員晉任，另頒發1至6月晉任人員肩章禮盒，包括中校軍官1員、少校軍官5員，總計20人獲頒榮銜。

典禮中，分署長廖雲宏逐一為晉任人員授階，並於致詞時肯定所有晉任同仁長期在各自崗位上的辛勞與卓越表現。他特別感謝現場寶眷長年來的默默支持，讓海巡同仁得以無後顧之憂，全力投入守護海疆的任務。

廖雲宏強調，「晉任」象徵肯定，更代表責任的加重。他勉勵晉任同仁以此為新起點，持續發揮所長、盡忠職守，帶領團隊向卓越邁進。並提出三點期許與全體同仁共勉：一、全力配合海巡署「三安政策」及「海空立體巡弋」戰略，強化巡防戰力與執法效能，推動AI科技輔勤與參與式決策，提升專業實力。二、身為領導幹部應以身作則，堅守廉潔、維護榮譽，營造良好風氣，強化團隊執行力。三、面對日益複雜的偷渡與走私情勢，務必依法行政、堅定執法，精準打擊不法，守護國家安全與社會安定。

最後，廖雲宏肯定北部分署各項工作成果深受各界肯定，這份佳績背後是所有同仁與家庭的共同努力所成，期許大家繼續精進，共同譜寫海巡榮光新篇章。