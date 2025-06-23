本月第4度！中海警又闖金門水域　我海巡4艇對峙驅離

▲中國海警船再闖金門海域。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、閔文昱／金門報導

繼上週中國海警兩日三度進入金門海域後，海巡署金馬澎分署今（23）日再度偵獲4艘中國海警船陸續航入金門南面限制水域。海巡署即刻調派4艘巡防艇嚴正對應，並於限制水域線上展開近迫監控與廣播驅離行動，最終成功迫使中方船艦於下午5時離開。

根據海巡署說明，中國海警船「14609」、「14515」、「14606」及「14527」於今日14時45分至15時之間，分別從金門東、西兩側進入限制水域。我方巡防艇隨即抵達現場，透過無線電以中、英文對中方船艦廣播警告，要求其立即離開。中方船隻最終於17時駛離我方水域，未再進一步挑釁。

海巡署指出，這是中國海警船在6月以來第4次侵擾金門水域，自去年（2024年）2月19日迄今，累計已高達77次，呈現高度「灰色地帶」威脅模式。金馬澎分署強調，將持續掌握中國海警動態，秉持「不退讓、不迴避」原則，堅定維護我國主權與國家安全。

與此同時，中國海警東海分局則對外聲稱，今（23）日福建海警是在「依法進行常態執法

巡查」，目的是為保護包括台灣地區在內的「中國漁民」權益，並強化伏季休漁期間的海域秩序。中方說法與我方長期觀察顯示的灰色侵擾模式明顯不符。

根據海巡署紀錄，僅在6月19日至20日，中國海警船即分別以編隊與縱隊形式，多次闖入金門限制水域，採持續性測試與干擾戰術，並疑似針對我方巡防能量進行壓力測試。面對中國在海上進行的認知作戰與區域挑釁，海巡署強調將持續強化偵蒐、蒐證與應處作為，防範突發衝突升級。