2天闖3次！中國海警又進金門海域　海巡併航廣播驅離

▲中國海警兩日三度侵擾金門海域，海巡併航廣播驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國海警船持續侵擾金門海域。海巡署表示，繼19日上、下午各有一批共4艘中國海警船編隊進入我方限制水域後，今（20）日下午3時，再有相同船隻自金門田埔外海東側一路縱隊方式闖入，為兩日內第3度侵擾事件。海巡署均於第一時間派遣巡防艇併航對應，全程蒐證，並透過中英文無線電廣播要求中方船隻離開。

根據海巡署說明，昨日編號「14609」、「14606」、「14521」及「14529」的中國海警船，分別於上午9時及下午2時50分完成編隊後，自金門東側翟山南方與西側料羅南方海域先後航入限制水域，分別於上午11時與下午5時許駛離。今日則再度由同一批海警船組成編隊，於下午2時50分由田埔東側進入限制水域，自東向西航行，至傍晚5時左右離開。

海巡署指出，自今年2月19日以來，中國海警編隊侵擾金門海域已累計達76次，明顯透過所謂「灰帶威脅」模式進行認知作戰，意圖削弱我方管控信心與民眾穩定感。面對中方不斷挑釁，海巡署強調，將持續秉持「不迴避、不退讓」原則，強化海域監控應處能量，堅定維護國家主權與區域安全。

海巡署金馬澎分署強調，未來將持續掌握中國海警動態，一旦偵獲異常行動，必將迅速因應，展現守護我方海域的決心與能力。