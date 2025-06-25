海巡推反霸凌性騷短片管碧玲入鏡　宣示打造「我的安心船」

▲國際海員節海巡署25日推出同名主題宣導短片，打造「零性騷擾、零職場霸凌」工作環境。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

為響應國際海事組織（IMO）於2025年「國際海員節」（6月25日）發起的「My Harassment Free Ship（我的安心船）」全球倡議，海洋委員會海巡署25日推出同名主題宣導短片，展現打造「零性騷擾、零職場霸凌」船舶環境的決心，並全面推動尊重、信賴的海上職場文化。







海巡署表示，隨著女性投入海巡工作人數逐年成長，署內一向秉持性別平等與唯才是用原則。無論是操控艦艇的女副長、參與海難救援的空勤人員，或駐守東南沙前線的女性隊員，皆在海上崗位展現專業與韌性，彰顯尊重與安全的職場文化已深植海巡體系。



為強化制度落實，海巡署自上而下推動反騷擾、反霸凌與反歧視政策。海洋委員會主任委員管碧玲自上任以來，親自率領海巡同仁倡導「安心海洋文化」，指示各單位加強宣導及防治措施，落實從船長到船員「人人有責」的共同守則。措施包括定期講習、暢通通報管道、提供諮商資源與強化法令教育，提升海巡人員對於相關議題的敏感度與應對能力。



影片中，管碧玲勉勵海巡人員「讓尊重與安全，隨船啟航」；海巡署強調，「我的安心船」不僅是標語，更是對每位海巡人員的具體承諾。未來將持續落實職場性騷、霸凌零容忍原則，確保所有執勤人員在艦艇上都能感受到安全、感受尊重與照顧，讓海巡基層能全心守護國家海洋安全與主權。

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