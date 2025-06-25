　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南女首富判死刑　修法大翻轉「確定逃死」！律師曝她反應

▲▼ 越南女首富、萬盛發集團董事長張美蘭（Truong My Lan）11日遭判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 張美蘭因鉅額金融詐欺案被判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉入高達270億美元（約新台幣7915億元）金融詐欺案，相當於越南GDP的6%，去年4月被判死刑，但已確定將逃過一死。她的律師25日表示，因國會通過修法，將侵占財產等8項罪名從死刑名單中剔除，張美蘭也將改判無期徒刑。

《法新社》報導，張美蘭是越南房地產開發商萬盛發集團（VTP Group）董事長，因非法從西貢商業銀行（SCB）挪用鉅款被判死刑。越南檢方指控，她名義上雖僅持有5%股份，實則透過親友與員工掌控逾9成股權。此案導致成千上萬儲戶損失血汗錢，在這個共產國家掀起罕見抗議潮。

但越南國會日前修法，廢除包括間諜、受賄、顛覆政府及侵占財產在內的8項罪名死刑，自7月1日起生效，未來因上述罪名被判死刑者，最高人民法院首席法官可改判無期徒刑。張美蘭辯護律師江洪青（Giang Hong Thanh）25日透露，今早已通知她死刑將降為無期徒刑的消息，「她很高興」。

張美蘭曾提上訴要求減刑，去年12月被法院以「沒有減刑依據」為由駁回，但若她願意退還侵占財產的3/4，並配合調查與銀行重組，仍有機會進一步減刑，而她目前仍積極協助當局處理資產與SCB結構改革。另一宗涉及170億美元的洗錢案中，張美蘭今年4月則成功將原本的無期徒刑減為30年徒刑。

越南公安部部長梁三光（Luong Tam Quang）說明，部分死刑制度已和目前社會經濟條件及犯罪防治現實不符，應進行結構性調整。而國際特赦組織估計，越南截至去年底仍有逾1200名死囚。司法部長阮海寧（Nguyen Hai Ninh）坦言，實際上多數死刑案並未執行，而這也是推動修法的原因之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎15歲帥兒Kimi長大了！　正面照流出網驚：完美繼承高
快訊／成大學生溺水　搶救不治
新自強號座椅難坐　將「全面更換」
「被消失」80年　法院裁准死亡宣告
快訊／爆造假騙20年　台大副校長發3點聲明
快訊／台南千層岩瀑布5人戲水　20歲男溺水無呼吸心跳
「首來族」辦台胞證免費！陸委會：台灣免簽國很多「吸引力有限」
凌晨4點突遇阿姨「求幫開瓶蓋」騎士傻了　全場不解：新詐騙？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駭客意外曝光「北韓女間諜」洩露機密情報！　7小時埋伏她遭逮

越南女首富判死刑　修法大翻轉「確定逃死」！律師曝她反應

體感43.3℃熱爆！美國東岸極端熱浪　逾1.5億人收高溫警告

汲取以色列、烏克蘭經驗　路透：台灣擬下週推「新空襲避難指引」

挑戰世界最辣咖哩！他吃一口秒「癱軟在地」　超狼狽畫面曝

以色列間諜滲透！伊朗12天逮捕700人　3男「走私暗殺武器」遭處決

海邊「芋螺」千萬別碰　含劇毒數分鐘致命

24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

網紅失足墜活火山！受困3天斷水斷糧「尋獲遺體」　35萬粉絲震驚

鹿兒島4天狂震300次！「吐噶喇規律」再引議　日網憂311慘劇重演

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【泰格與雪兒】誤會大了

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

駭客意外曝光「北韓女間諜」洩露機密情報！　7小時埋伏她遭逮

越南女首富判死刑　修法大翻轉「確定逃死」！律師曝她反應

體感43.3℃熱爆！美國東岸極端熱浪　逾1.5億人收高溫警告

汲取以色列、烏克蘭經驗　路透：台灣擬下週推「新空襲避難指引」

挑戰世界最辣咖哩！他吃一口秒「癱軟在地」　超狼狽畫面曝

以色列間諜滲透！伊朗12天逮捕700人　3男「走私暗殺武器」遭處決

海邊「芋螺」千萬別碰　含劇毒數分鐘致命

24小時局勢急轉！川普出手促停火　以伊「最後交鋒」時間軸曝

網紅失足墜活火山！受困3天斷水斷糧「尋獲遺體」　35萬粉絲震驚

鹿兒島4天狂震300次！「吐噶喇規律」再引議　日網憂311慘劇重演

串流收視週榜／真人版《白雪公主》女主被罵到掛精神科！黑馬劇拍特別篇

Labubu走紅關鍵為何？　中國民眾認為：大家願為情緒買單

高雄澄清湖風景區大整修全面升級　7/1起開放全台遊客免費入園

Brembo推出「50周年直推總泵組」　限量500套、金色元素點綴超帥

男車牌斑駁被攔查！金門警一查嚇一跳　竟是身背10案通緝犯

台南職災勞工陷困境　勞工局攜五大總工會發放慰問金送暖

黑幫誆整合債務「30萬要還240萬」　主嫌供養「古曼童」讓警發毛

小時候經過市場！胸腔醫見「現殺海豬肉」真面目傻了：無言啊

金鐘男星住東京2個月遭警攔下盤查！用翻譯軟體問緣由…一看傻眼

中東局勢降溫！金價跌至6月以來新低　陸品牌金飾每克跌破千元

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

國際熱門新聞

貨輪失火沉沒了　3000輛車葬身大海

24歲男派對溺水亡　周圍全是人卻都無視

伊朗總統：以伊戰爭結束　準備好與美國重返談判

美軍炸了一個空虛？　CNN：伊朗核子能力沒被摧毀

飛一半伊朗開炸　216人客機緊急掉頭

川普罵以伊：他X的根本不知道在幹什麼

解密B-2飛官極限挑戰　任務菜色曝光

35萬網紅失足墜活火山　受困3天尋獲遺體

柬埔寨21歲台男頭部重創亡

川普促以伊停火　獲提名角逐諾貝爾和平獎

態度轉彎！川普突放行中國買伊朗石油

以伊停火、7月降息有望　美股收紅逾500點

預言「日本7／5大災難」引恐慌　作者澄清

垃圾場發現被斬首嬰兒屍體　「出生5天被殺害」

更多熱門

相關新聞

長沙7歲女童4年前遭性侵遇害 惡狼欠網貸犯案已執行死刑

長沙7歲女童4年前遭性侵遇害 惡狼欠網貸犯案已執行死刑

2021年，湖南長沙7歲女童慘遭性侵殺害，兇手朱佳琦故意殺人罪及強姦罪罪成，被判處死刑。長沙市中級人民法院公告，最高人民法院依法裁定核準罪犯朱佳琦死刑。朱佳琦已於6月6日被執行死刑。

日本監獄內幕曝光！　他嘆：比死刑還痛苦

日本監獄內幕曝光！　他嘆：比死刑還痛苦

死囚鄭武松聲請再審　遭駁回確定

死囚鄭武松聲請再審　遭駁回確定

陸留英博士生下藥迷姦逾10女遭判無期徒刑 涉案分布倫敦中國多地

陸留英博士生下藥迷姦逾10女遭判無期徒刑 涉案分布倫敦中國多地

馬國女大生命案　工程師成功減刑定讞

馬國女大生命案　工程師成功減刑定讞

關鍵字：

越南女首富金融詐欺案死刑無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

簽約才知大地主是邱澤！　低調持迪化街古厝6年

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

快訊／「首來族」7/1起「免費限期」辦台胞證

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

丫頭吃飯合照曝光「竟是知名韓男星」

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

潘若迪扮席琳狄翁「本人認證」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年

賀瓏、Albee「何時訂好日本住宿機票？」　PO文被灌爆

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面