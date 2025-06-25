越南女首富判死刑　修法大翻轉「確定逃死」！律師曝她反應

▲ 張美蘭因鉅額金融詐欺案被判死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉入高達270億美元（約新台幣7915億元）金融詐欺案，相當於越南GDP的6%，去年4月被判死刑，但已確定將逃過一死。她的律師25日表示，因國會通過修法，將侵占財產等8項罪名從死刑名單中剔除，張美蘭也將改判無期徒刑。

《法新社》報導，張美蘭是越南房地產開發商萬盛發集團（VTP Group）董事長，因非法從西貢商業銀行（SCB）挪用鉅款被判死刑。越南檢方指控，她名義上雖僅持有5%股份，實則透過親友與員工掌控逾9成股權。此案導致成千上萬儲戶損失血汗錢，在這個共產國家掀起罕見抗議潮。

但越南國會日前修法，廢除包括間諜、受賄、顛覆政府及侵占財產在內的8項罪名死刑，自7月1日起生效，未來因上述罪名被判死刑者，最高人民法院首席法官可改判無期徒刑。張美蘭辯護律師江洪青（Giang Hong Thanh）25日透露，今早已通知她死刑將降為無期徒刑的消息，「她很高興」。

張美蘭曾提上訴要求減刑，去年12月被法院以「沒有減刑依據」為由駁回，但若她願意退還侵占財產的3/4，並配合調查與銀行重組，仍有機會進一步減刑，而她目前仍積極協助當局處理資產與SCB結構改革。另一宗涉及170億美元的洗錢案中，張美蘭今年4月則成功將原本的無期徒刑減為30年徒刑。

越南公安部部長梁三光（Luong Tam Quang）說明，部分死刑制度已和目前社會經濟條件及犯罪防治現實不符，應進行結構性調整。而國際特赦組織估計，越南截至去年底仍有逾1200名死囚。司法部長阮海寧（Nguyen Hai Ninh）坦言，實際上多數死刑案並未執行，而這也是推動修法的原因之一。