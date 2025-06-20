陸留英博士生下藥迷姦逾10女遭判無期徒刑　涉案分布倫敦中國多地

▲英國倫敦大學學院（UCL）博士生鄒振浩。（圖／取自Metropolitan Police，下同）

文／香港01

中國博士生鄒振浩（Zhenhao Zou）被控2019年到2024年間於倫敦及中國以下藥方式迷姦10名女子，3月被判11宗強姦罪罪成，另有17宗罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。英國法院6月19日判無期徒刑，至少囚24年。

英國廣播公司（BBC）報導，28歲的鄒振浩被判無期徒刑（life sentence，又稱終身監禁），此與終身監禁命令（whole life order）不同，即在一定年期（本案為24年）後，犯人有機會以「獲准許」（on licence）形式重返社區，若被視為有犯罪風險，則可重新監禁；終身監禁命令（whole life order）則是一定在監獄度過餘生。

28歲的鄒振浩自2017年9月到英國留學，最初在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）的皇后大學（Queen's University）主修機械工程。他其後在倫敦大學（University College London，UCL）完成碩士學位，並於2021年開始攻讀工程學博士學位。

他在倫敦生活期間生活奢華，每月花費4000英鎊（約15.9萬元新台幣）租住高層豪華公寓。英國警方指，他喜歡用微信、小紅書和Bumble約女性到他家中飲酒，然後在飲品中下藥，其後進行強姦。

在此案中，倫敦警察廳是因為接到一起投訴而對鄒振浩展開調查，在其寓所搜出大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶及名牌服裝外，還檢獲迷姦藥、偷拍錄影機、筆記型電腦和手機。

鄒振浩有一個箱子保管該些受害人的物品，並拍下其中9起強暴案的片段。調查人員在鄒振浩的電子設備中發現數百條影片，在分析後，調查人員開始發現他不僅在倫敦，還在中國犯下同樣的罪行。

鄒振浩3月被判罪成後，據英媒4月2日報導，再有23名女性向倫敦警察廳報案，指控鄒振浩強姦。當地警方擔心，強姦受害者的人數或會超過60人。

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