勒斃馬國女大生「殺8人殺1人都判無期不公平」　他判18年10月

▲勒殺馬國女大生，陳柏諺從無期徒刑成功減輕刑度到18年10月。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

土木工程師陳柏諺，2022年10月間找上在IG上認識6個月的馬國蔡姓女大生，在女方租屋處中掐死女子。陳男一、二審均遭判處無期徒刑，更一審時律師辯護表示，新竹輪胎行兇手縱火燒死8條人命，陳男僅殺害1人，都判處無期徒刑，很不公平，請求改判，陳更一審被改判18年10月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男2022年4月間透過IG認識蔡女，雙方越談越深入，陳男逐漸動心。認識半年後，陳男約出蔡女見面共同晚餐，之後陳男就多次進出蔡女位在臺北市士林區大東路租屋處。一個禮拜後，蔡女向陳男表示，希望自創品牌，陳男允諾協助，隨即以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為贊助金。

但第二天陳男就反悔，向蔡女索討這筆金錢，2人發生口角，陳男激動之下，以右手用力掐扼蔡女頸部，左手拿起床邊擺放的粉色玩偶遮掩蔡女臉部，最後將蔡女掐死。陳男眼見蔡女已經斷氣，便以棉被鋪蓋蔡女屍體，並將蔡女的IPhone手機帶走。

陳男回到自己位在鶯歌的租屋處，打電話、傳簡訊告知家人自己想尋短，胞姊聽聞後趕緊報警。警方到陳男住處時，發現他躺在床上睡覺、床上則散落許多藥物。警方叫醒陳男，陳男隨即脫口說出「我殺人了」，並說出蔡女身分、住處，「掐死了」、「她已經死透了，我不敢自殺而已」。警方不敢大意，隨即通知轄區士林分局前往察看，赫然發現蔡女屍體，陳男隨即遭羈押，並被起訴，案件進入法院審理程序。

一審將陳男重判無期徒刑。上訴二審後，高等法院審理期間陳男翻轉態度，改口坦承一切犯行，還痛哭說父母年紀已經很大，希望自己能盡孝道，請求高等法院予以酌減，輕判有期徒刑15年。但高等法院認為陳男並非真誠悔悟，因此仍重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第三審，最高法院撤銷發回更審。

更一審言詞辯論時律師指稱，先前新竹輪胎行縱火案，兇手一把火燒死8條人命，因為自首改判無期徒刑；如今陳男也是自首犯案，僅殺害1條人命，也要判處無期徒刑，「很不公平」，建請法院減輕刑度。更一審因此改認定陳男符合自首減刑要件，改判有期徒刑18年10月。

更一審宣判當天陳男到庭聽判，他雖然沒有說話，但臉上掩不住笑意，更雙手合十，多次向合議庭點頭致謝。還押時他面對記者們拍照，詢問他「滿意嗎？」但他低頭不語，坐上囚車。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴，陳男獲判18年10月定讞。