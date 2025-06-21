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「餘生只能在牆內度過」日本監獄內幕曝光　他嘆：比死刑還痛苦

「餘生只能在牆內度過」日本監獄真相曝光　網震撼：比死刑還痛苦

▲日本宮城監獄收容眾多無期徒刑囚犯，許多人已放棄假釋希望。（監獄示意圖／pexels）

文／鏡週刊

「活著等死」無期徒刑比死刑更煎熬？據日本TBS電視台報導，日本全國有約1,700名無期徒刑囚犯，多數人幾乎終生無望獲假釋。以宮城監獄為例，10年間僅3人獲得假釋。當地記者直擊，許多重刑犯已經放棄希望，「做好一輩子待在這裡的覺悟」成為他們的共同心聲。

一名60多歲的囚犯服刑21年，他無奈表示，「當年以為15年後有機會出來，現在看來30年都不一定等得到。」另一名殺人犯則說，「無期徒刑根本是慢性死刑，比一次斷氣還痛苦。」

監獄變養老院，醫護照顧到臨終！由於服刑年限不斷延長，監獄高齡化問題日益嚴重。宮城監獄設有與一般醫院相同設備，配有7名醫師與20名護理師，處理囚犯各種慢性病與照護需求。高齡囚犯洗澡時有護理師全程陪同，臥床者則由看護協助清潔身體。

醫療長新妻宏文感嘆，「這些人多數已與家人斷絕聯繫，離世後的葬禮也只有監所人員陪伴。」而獄方也坦言：「照顧他們走完人生最後一程，是我們的責任。」

令人意外的是，也有受刑人對獄中生活感到滿足。2018年在新幹線上殺人的29歲小島一朗在被法院宣判無期徒刑時，他高舉雙手大喊「萬歲」。他在獄中坦言，「監獄裡吃住不用擔心，還有人鼓勵我吃飯，比外面的世界舒服太多。」

「餘生只能在牆內度過」日本監獄真相曝光　網震撼：比死刑還痛苦

▲2018年，新幹線列車上有乘客被持刀砍死。（翻攝自X @ いこらTV）

小島一朗甚至直言「害怕假釋回社會」，寧可終老獄中。這種想法雖屬少數，但也揭示出部分社會邊緣人對「監禁生活」的依賴與逃避。

「餘生只能在牆內度過」日本監獄真相曝光　網震撼：比死刑還痛苦

▲當年22歲的凶手小島一朗，行凶後被法院判處無期徒刑。（翻攝自X @ いこらTV）

依照日本《刑法》第28條，無期徒刑受刑人服刑滿10年即可申請假釋，但實務上幾乎不可能通過。2019年獲准假釋者平均服刑36年，2022年更提升至45年3個月。

外界質疑原因之一，與1998年最高檢察廳的「內部指示」有關。該指示要求對「惡性特別重大」罪犯，不得提前假釋，應服刑至終生。此一指令直到2002年才被媒體曝光，引發「三權分立是否遭破壞」的質疑。

立憲民主黨議員藤原規真也提出質詢，直指檢方藉由行政命令影響法定程序，「這是不是變相否決法律的規定？」不過，日本政府堅稱檢察內部指示合法，沒有廢止必要。

「嚴罰化」浪潮不斷，日本社會支持死刑。假釋困難並非孤立現象，而是「嚴罰化」背景下的制度延伸。自1990年代東京地鐵沙林毒氣、神戶少年殺人案以來，日本社會對重大刑案的震撼持續累積，推動法律改革。

包括將《少年法》責任年齡下修至14歲、廢除殺人罪的追訴時效等，都顯示日本走向「重刑主義」。根據2025年2月民調，高達83.1%日本人支持維持死刑，比5年前還上升，未來嚴罰化恐將持續深化。


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