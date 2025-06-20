29刀殺2人！寫信求法務部長「快槍斃我」　死囚鄭武松再審駁回

▲死囚鄭武松聲請再審，遭最高法院駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

拖車司機鄭武松2002年間持刀殺害前妻，以及與前妻曖昧的工頭，2005年遭判死刑定讞，定讞後他多次寫信給法務部長，說自己在獄中生不如死，要求盡速槍決自己，但均遭拒絕。不過憲法法庭去年做出113年憲判字第8號判決，限縮死刑適用範圍後，鄭武松以此為由聲請再審，請求改判。但最高法院審理後，駁回鄭武松的請求確定。

本案發生時為42歲的鄭武松，當時正與前妻離婚2個月，一心仍想復合，但遭前妻拒絕，他因此懷疑前妻另結新歡。2002年11月間，他在深夜持刀闖入前妻工作的皮革工廠，將前妻與工廠工頭狠心殺害。鄭男下手凶狠，兩名死者分別遭砍9刀、20刀，刀刀見骨，死狀悽慘。全案於2005年判處死刑定讞。

鄭武松遭判死刑定讞後，被羈押於高雄第二監獄，他一心求死，在2011年間兩度寫信給當時的法務部長王清峰，說自己在獄中等待執行，內心煎熬，生不如死，要求儘速執行自己的死刑；但都遭到王清峰拒絕。而到了2013年間，當時媒體訪問到在獄中的鄭男，他已經在獄中畫佛像、抄佛經，他也對記者說「如果犯罪的代價就是死亡，我已坦然面對，但若時光倒轉再重來一次，絕不再犯同樣的錯。」

多年來，人權團體為37名死囚提出再審、非常上訴、釋憲聲請，阻止死刑執行。也因此憲法法庭於去年做出的「113年憲判字第8號判決」限縮死刑執行後，律師團也以此判決，認為「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者」，向高等法院高雄分院聲請對鄭武松的案件重啟再審。高雄高分院裁定駁回，鄭武松的律師團再向最高法院提出抗告。

最高法院審理後指出，所謂重啟再審的「新事實或新證據」須達到適合改判為「無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決」者，才符合開始再審之要件，雖然憲法法庭做出了限縮死刑的判決，但鄭武松的聲請並未明確指出到底是什麼新事實、新證據，可以動搖他死刑的確定判決；另外也未指出是什麼具體理由，可以判處「無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決」。因此最高法院認為高雄高分院裁定駁回有理，駁回鄭武松的抗告確定。