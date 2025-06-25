已經排隊1小時！女因為穿1服裝險被趕出迪士尼　被迫花千元買衣

▲迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子抱怨，和丈夫一同去佛州迪士尼樂園玩時，因為穿著白色運動內衣被工作人員認為不恰當，要求她必須在外面套上衣服，否則就要把她趕走，讓她被迫花費45美元（約台幣1,324元）購買了一件貴參參的衣服，在網上引發討論。

這名叫做妮可(Nicole Arena)的女子近來在TikTok上分享，她和丈夫一同去迪士尼樂園遊玩時，意外因為服裝遭到刁難。影片中可看到，她當時穿了一件白色運動胸罩，下半身搭配緊身褲，這樣的打扮對於愛運動的她來說並無不妥，然而她要搭乘遊樂設施時，卻遭到工作人員警告，如果沒有多套一件衣服的話就會把她趕走。

妮可委屈表示，她已經排隊排了一個小時，完全沒意識到自己的服裝有任何問題，「我除了肚子和手臂以外什麼都沒露，他們卻表現得好像我裸體出門一樣，遊樂園裡明明一堆人穿得比我還少」。

妮可最後為了玩遊樂設施，只好在園內商店花費45美元買了一件T恤穿。影片曝光後引發網友不同意見，有網友認同妮可的穿著並無不妥，但也有許多人支持迪士尼作法，認為運動胸罩只適合出現在健身房中，去任何場所前都應該先搞清楚服裝規定。