川普飆罵以色列伊朗　「他X的根本不知道在幹什麼」

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗的12日戰爭終於落幕，但面對以伊雙方在達成停火協議後相互持續攻擊一事，美國總統川普爆粗口痛罵以伊兩國，「他X的根本不知道自己在幹什麼（they don't know what the f**k they're doing）」。

▲對於以色列與伊朗在達成停火協議之後持續開轟，川普感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

A furious #DonaldTrump said Israel and Iran “don’t know what the f**k they’re doing” as a classified report found that US strikes on Iran’s nuclear facilities were not as effective as claimed.



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法新社、CNN等報導，川普在接受媒體記者訪問時表露出對以伊兩國違反停火協議的情緒，「我認為（以色列與伊朗）均違反協議，這兩國打這麼久、打這麼激烈，它們他X的根本不知道自己在幹什麼」。

川普也明確表示對以色列的不滿，「以色列在我們剛剛達成協議之後，就出動投下一大堆炸彈，規模是我從未見過的，是我們見過最猛烈的一次，我對以色列很不滿意。當我說『現在你還有12小時』的時候，你不能在頭一個小時就把所有東西扔出去。所以我對（以色列）不滿意，我也對伊朗不滿意」。

在這之後，川普24日從華府近郊安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）出發前往海牙參加北約峰會，並稱以伊停火依然有效。他也在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文稱，以色列不會攻擊伊朗，所有飛機都將折返。