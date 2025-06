川普飆罵以色列伊朗　「他X的根本不知道在幹什麼」

記者詹雅婷/綜合報導

以色列與伊朗的12日戰爭終於落幕,但面對以伊雙方在達成停火協議後相互持續攻擊一事,美國總統川普爆粗口痛罵以伊兩國,「他X的根本不知道自己在幹什麼(they don't know what the f**k they're doing)」。

▲對於以色列與伊朗在達成停火協議之後持續開轟,川普感到不滿。(圖/達志影像/美聯社)

A furious #DonaldTrump said Israel and Iran “don’t know what the f**k they’re doing” as a classified report found that US strikes on Iran’s nuclear facilities were not as effective as claimed.



