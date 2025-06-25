　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍空襲伊朗對台啟示　美專家：川普在極端情況下願動武

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲薛瑞福認為，川普在極端情況下仍願動武。（圖／路透）

文／中央社

美軍突襲伊朗核設施，將對台灣產生何種戰略影響，於川普1.0擔任印太安全事務助理部長的薛瑞福24日表示，川普是外界眼中避免捲入戰爭的總統，這項空襲行動表明川普在極端情況下仍願動武，可能向中國傳遞相關訊號。

美國總統川普（Donald Trump）21日一反不介入海外衝突的政見，拍板發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），空襲伊朗3處核設施。薛瑞福（Randall Schriver）上午接受中央社採訪，談空襲行動對台灣及印太情勢的影響，以及對本月「台海防衛兵推」的看法。

薛瑞福受訪時，由於以色列及伊朗似乎未完全停火，他認為要評判任何影響前，都必須將「美國會在多大程度上進一步介入，或者這可能需要多少時間、精力和資源」納入考量，目前下定論仍太早。

但他表示，「午夜重錘行動」顯示，川普這位常被形容為避免衝突、不喜歡美國捲入無止盡戰爭的總統，願意在極端情況下動用軍事力量，這可能向中國傳遞訊號，表明在某些情況下他會動武，相信中國正在研究這些行動並試圖理解意涵。

薛瑞福說，川普本身的言語也強化「戰略模糊」這一傳統立場，這也許會產生某種嚇阻效果。但若當前這場衝突最終需要川普投入更多時間、精力和美國軍事資源，也可能適得其反。

▲▼美軍B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍出動B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機空襲伊朗核設施。（圖／達志影像／美聯社）

薛瑞福受訪的同日，聯邦參議院撥款委員會國防小組成員也對海軍提出對調度印太軍艦前往中東的疑慮。海軍代理作戰部長基爾比（James Kilby）回應，海軍優勢在於靈活度。如果決定調整部署，派遣航艦打擊群前往印太，「我們可以在很短的時間內辦到」，而且這些艦艇都訓練有素，隨時待命。

本月在台北舉行的「台海防衛兵推」方面，「台灣組」首日在應對中國攻占東沙島、公務船舶進犯台灣領海12浬時毫無作為，引發討論。薛瑞福對中央社指出，台灣有權捍衛12海浬的主權領海。

「我理解情勢很複雜，因為許多國家沒有與台灣建交，但根據我們（美國）自己的法律，我們承認台灣確實擁有權利，確實擁有對其資源的權利。」

薛瑞福表示，如果中方進入台灣12海浬的範圍，是非常挑釁又危險的行為，台灣有權回應，而回應可以是節制、謹慎的（measured）。

至於何種回應可稱為節制，薛瑞福指出，台灣軍隊不需要真的發射地對空飛彈，可以用軍方術語所說的「照射目標」，也就是使用火控雷達鎖定對方。共軍會知道自己被照射，這等於是在傳遞一個訊號：「我們有能力擊落你，但我們選擇不這麼做」。

他說，台灣還可以派出戰機攔截，及進入防禦位置等，都是不需要實際對中共軍機開火下可採取的行動。

台灣予以回應後，美方是否支持，薛瑞福說，這向來是政治決定，要視具體情況而定，但他相信美國人民會理解台灣捍衛12海浬範圍的利益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電填息！歷經10個交易日　171萬股民鬆口氣
臉書大屠殺！一夜消失至少50社團　網崩潰：沒備份
快訊／新竹一工業大樓起火！濃煙狂竄　上班交通大亂
台中死亡車禍！男騎士不治　27歲重機女頸椎受傷
可口可樂諧音包裝發現地獄哏：感Andy心　網友神回下一句
洪金寶兒媳爆出軌！一夜極樂戰3男　本人緊急回應
24歲男泳池派對溺水「掙扎2分鐘」亡　周圍人都無視
「小龍女」死會！　 深夜牽回小7歲球員全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貝佐斯「威尼斯婚禮」引爆民怨！　居民怒斥：淪富豪遊樂場

美軍空襲伊朗核設施　五角大廈初步報告：只讓進度「延後數月」

美軍空襲伊朗對台啟示　美專家：川普在極端情況下願動武

伊朗核設施仍能運作？美機密情報外洩　白宮怒嗆：亂講的魯蛇

避答是否參與北約共同防禦　川普：看你怎麼定義條約

美軍炸了一個空虛？　CNN：伊朗核子能力沒被摧毀

川普阻以色列轟炸伊朗　美國務院：停火進展順利

以伊停火、7月降息有望！美股收紅逾500點　台積電ADR漲4.65％

英外相：英國將在台海、南海更多自由航行行動

伊朗總統：不求擁有核武　但捍衛合法使用核能權利

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

【閃不了】板橋貨車恐怖追撞！衝進「等紅燈機車群」

【泰格與雪兒】誤會大了

「不反共的不是真中華民國派」　賴清德：反共＋護台可反併吞

【最帥的背影】盲人過馬路迷失方向！暖心司機秒下車幫忙

貝佐斯「威尼斯婚禮」引爆民怨！　居民怒斥：淪富豪遊樂場

美軍空襲伊朗核設施　五角大廈初步報告：只讓進度「延後數月」

美軍空襲伊朗對台啟示　美專家：川普在極端情況下願動武

伊朗核設施仍能運作？美機密情報外洩　白宮怒嗆：亂講的魯蛇

避答是否參與北約共同防禦　川普：看你怎麼定義條約

美軍炸了一個空虛？　CNN：伊朗核子能力沒被摧毀

川普阻以色列轟炸伊朗　美國務院：停火進展順利

以伊停火、7月降息有望！美股收紅逾500點　台積電ADR漲4.65％

英外相：英國將在台海、南海更多自由航行行動

伊朗總統：不求擁有核武　但捍衛合法使用核能權利

賴清德盼用罷免「打掉雜質」　許宇甄轟：團結說變質為統獨動員

《膽大黨》第二季霸權預定、神戀愛番回歸...木棉花7月新番一次看

快訊／台積電填息！歷經10個交易日　171萬股民鬆口氣

台積電漲15元至1065　台股漲逾220點站上22400

有人是衝鋒戰神！12星座「職場求生術」大解析

大谷翔平有望29日先發戰皇家　兩位「二刀流」夢幻對決受矚！

TOYOTA 60年老車身價「飆漲新台幣2,100萬」！稀有左駕僅跑150公里里程

忠孝東路「一到七段都有房」！地產王爆是引退男歌手 驚人身價曝

快訊／新竹一工業大樓凌晨起火！焦黑濃煙狂竄　上班交通大亂

車禍遭討維修費　球棒哥喊「洞敲大一點再修」！下場慘了

【30年最大洪水】貴州村超足球場10分鐘被淹沒

國際熱門新聞

24歲男派對溺水亡　周圍全是人卻都無視

伊朗總統：以伊戰爭結束　準備好與美國重返談判

美軍炸了一個空虛？　CNN：伊朗核子能力沒被摧毀

柬埔寨21歲台男頭部重創亡

態度轉彎！川普突放行中國買伊朗石油

飛一半伊朗開炸　216人客機緊急掉頭

解密B-2飛官極限挑戰　任務菜色曝光

以伊停火、7月降息有望　美股收紅逾500點

以色列報復伊朗　轟炸德黑蘭雷達站

伊朗總統：不求擁有核武　但捍衛合法使用核能權利

川普要求以色列不要報復伊朗　遭納坦雅胡拒絕

諾蘭風格：犯罪劇漫長的季節創顛峰

川普阻以色列轟炸伊朗　美國務院：停火進展順利

英外相：英國將在台海、南海更多自由航行行動

更多熱門

相關新聞

伊朗核設施仍能運作？白宮嗆：亂講的魯蛇

伊朗核設施仍能運作？白宮嗆：亂講的魯蛇

美國總統川普日前宣布對伊朗三處關鍵核設施發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），聲稱「徹底摧毀」伊朗的核能力。然而，外洩的初步機密報告揭露，這波攻擊僅讓伊朗的核計畫延後數月進度。對此，白宮發言人表示，情報機構的「不具名魯蛇」洩漏最高機密，這些評估錯得離譜。

挺北約共同防禦？　川普：看怎麼定義條約

挺北約共同防禦？　川普：看怎麼定義條約

態度轉彎！川普突放行中國買伊朗石油

態度轉彎！川普突放行中國買伊朗石油

川普要求以色列不要報復伊朗　遭納坦雅胡拒絕

川普要求以色列不要報復伊朗　遭納坦雅胡拒絕

以色列報復伊朗　轟炸德黑蘭雷達站

以色列報復伊朗　轟炸德黑蘭雷達站

關鍵字：

以色列伊朗核武核設施軍武國際軍武川普北美要聞美台關係台美關係美中台

讀者迴響

熱門新聞

小S憔悴「瘦到撐不起衣服」登熱搜

開轟賀瓏　天殘閨蜜：她為了你的店忙到內分泌失調

林妍霏控賀瓏「為自保公開天殘遺書」凱莉留5字表態

疑似天殘生前Line對話曝光

許瑋甯「7個月渾圓孕肚照」首曝光

雙颱恐生成！侵台關鍵時間點出爐

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

大腸癌3警訊！　醫：許多人早期幾乎沒症狀

臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團

Albee深V泳裝「C級上圍」疑露點　被翻出考古

天殘離世前1天「查看賀瓏手機」Albee聲明驚呆網

她街頭錄影　遭調查局違反國安法約談

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

「小龍女」賴可約會小7歲統一獅球員全被拍

今午後雨最大！　下周可能有雙颱

更多

最夯影音

更多

【兄弟你命真大】高架橋坍塌！貨櫃車懸半空　司機受困駕駛座

【真有勇氣】大學長斜坡倒車...機車無視下秒還超車！

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

美國參戰！伊朗報復以色列　當地台灣人躲防空洞揭現況

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面