伊朗核設施仍能運作？美機密情報外洩　白宮怒嗆：亂講的魯蛇

▲伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前宣布對伊朗三處關鍵核設施發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），聲稱「徹底摧毀」伊朗的核能力。然而，外洩的初步機密報告揭露，這波攻擊僅讓伊朗的核計畫延後數月進度。對此，白宮發言人表示，情報機構的「不具名魯蛇」洩漏最高機密，這些評估錯得離譜。

根據《紐約時報》報導，多位知情官員向媒體透露，雖然福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）等三處設施均受到不同程度破壞，尤其納坦茲損毀最嚴重，但地下設施並未被炸毀，福爾多電力系統雖重創，卻難斷言全面癱瘓。

紐時指出，美國情報機構在美國與以色列發動攻擊前曾評估，伊朗加速製造核武，可能3個月就可完成；國防情報局（Defense Intelligence Agency）在兩國多輪轟炸後認為，計畫僅被延後不到6個月時間。

▲衛星影像可以清楚比照美軍空襲轟炸伊朗福爾多核設施後的差異。左拍攝於6月20日、右拍攝於6月22日，（圖／路透）



更引發爭議的是，空襲發動前，伊朗早已轉移大部分濃縮鈾，且有跡象顯示其保有秘密小型設施，意味核計畫具備高度恢復能力。美方研判，伊朗若決意「衝刺製造」核武，恐僅需數月就能完成。

白宮則對這份評估持反對態度。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）聲明表示，報告的說法「完全錯誤」，並批評這種外洩行為是試圖貶低川普與參與任務的飛行員，「大家都知道，當你把14枚3萬磅重的炸彈準確投向目標，結果就是全面摧毀。」

李威特表示，情報機構的「不具名魯蛇」把最高機密洩漏給CNN，所謂的評估錯得離譜。

儘管川普與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都高調聲稱「已摧毀伊朗核設施」，但美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（ Dan Caine）在22日記者會上的說法就更為保守。他表示，「這次行動的目標，是大幅削弱伊朗的核武基礎設施。」

凱恩說，目前仍在進行最終的戰損評估，但初步判定三處設施都遭到嚴重損害與破壞。不過，他也坦言，要判斷伊朗的核計畫究竟還剩多少，「現在說還太早。」

前美軍中央司令部（CENTCOM）指揮官沃特爾上將（Joseph L. Votel）在接受訪問時也認為，他對這次使用的武器系統很有信心，「但我並不意外有部分設施倖存。這就是為什麼需要做戰損評估，就算一切照計畫執行，仍有很多變數存在。」