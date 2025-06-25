美軍空襲伊朗核設施　五角大廈初步報告：只讓進度「延後數月」

▲美國襲擊福爾多（Fordow）地下核設施後的衛星影像。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前下令對伊朗3處關鍵核設施發動「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），聲稱「徹底摧毀」伊朗的核能力。不過，根據五角大廈國防情報局（DIA）一份初步機密評估，實際破壞程度恐遠低於預期，僅讓伊朗核計畫延後數月，甚至有部分設施未被摧毀。

《衛報》引述兩名知情人士報導，DIA認為，伊朗的濃縮鈾離心機雖受損，但多數可在幾個月內重啟；此外，高濃縮鈾儲備早在空襲前就被轉移，疑似藏於其他秘密核設施。

這份評估是由美軍中央司令部（US Central Command）主導初步戰損調查後提交，顯示川普先前聲稱的「徹底摧毀」可能言過其實。

川普21日晚間在白宮電視演說中強調，福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）三大設施已被完全摧毀，並呼籲伊朗選擇和平。

▲川普21日晚間在白宮電視演說中強調，福爾多、納坦茲與伊斯法罕三大設施已被完全摧毀。（圖／達志影像／美聯社）



但白宮內部消息顯示，地面情資短時間內就指出福爾多設施仍在，後續評估結果恐更不樂觀。福爾多位於札格羅斯山脈（Zagros Mountains）下方，設施建於厚達90公尺的岩層內，早被視為伊朗防禦最堅固的據點。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）也在24日表示，已無法掌握伊朗400公斤、濃度達60%的鈾儲存情況，引發國際關切。

另據《衛報》報導，美軍早在川普第二任期初期即接獲簡報指出，即使動用3萬磅重的「碉堡剋星」GBU-57炸彈，仍無法完全摧毀福爾多，需動用戰術核武才可能奏效。

此次空襲共出動B2轟炸機對福爾多投下12枚GBU-57，納坦茲則投2枚，美軍潛艦也對伊斯法罕發射約30枚戰斧飛彈（Tomahawk）。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在記者會上重申川普的說法，稱這些設施已被「徹底摧毀」；但參謀首長聯席會議主席（Joint Chiefs of Staff）凱恩（Dan Caine），態度就顯得較為保守。

凱恩表示，三個核設施確實「遭到嚴重破壞與摧毀」，但他也強調，目前仍在進行最終的戰損評估。