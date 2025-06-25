柬埔寨21歲台男散步突昏迷「吐黃色液體」亡　驗屍死因竟是頭部受重創

▲柬埔寨21歲台男散步突猝死，驗屍卻發現死因是頭部。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

柬埔寨西哈努克港21歲蔡姓男子6日凌晨外出散步時，突然不明原因倒地昏迷並吐出黃色液體，同行的朋友立刻將他送到醫院，但他的病況始終沒有好轉，最終在12日上午不治身亡。法醫初步檢驗後，發現蔡男的死因是頭部受嚴重撞擊，確切真相仍有待釐清。

根據《柬中時報》報導，21歲蔡男職業是廚師，目前居住在西哈努克港，他6日凌晨0點跟18歲台灣籍黃姓女子出門散步，不料過程中突然倒地昏迷，並嘔吐出黃色液體，嚇得黃女趕緊報警求救。

蔡男先是被送到當地一間醫院進行初步治療及頭部掃描，並於6日凌晨4點轉院到金邊皇家醫院接受進一步救治。

金邊皇家醫院表示，蔡男入院時已經失去意識，檢查後發現蔡男的頭部有出血和血塊，經取得陪同者黃女的同意後，他們立刻替蔡男進行開顱手術，然而術後蔡男始終沒有恢復意識，且病情持續惡化，最終於12日上午7時多不治身亡。

柬埔寨警方表示，根據醫院的死亡證明及法醫初步檢驗，蔡男的死因是頭部受到嚴重撞擊，後腦左側有明顯的撞擊腫脹瘀傷，黃女供稱蔡男傷勢應該是昏迷倒地時撞擊地面造成的，詳細情況仍有待調查。