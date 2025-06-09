餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版：感覺只有阿公被騙

記者周亭瑋／綜合報導

台中李姓、林姓女大生被誘騙至柬埔寨3個月，直到7日終於平安返台。然而，看完兩位女學生的採訪片段，大票網友紛紛點出幾個可疑關鍵，直言實在不想檢討受害者，「但真的超像自導自演，覺得被騙的只有阿公。」

網友在Dcard發文提到，看完兩位女大生的受訪影片，內心浮現很多疑問與不解，其一兩人上新聞後沒多久就被接回來了，處理速度比過往其他案例快很多，「是現在救援機制比較完善了，還是這兩位的情況比較特別？而那些曾經求助無門、被困在海外好幾個月的人，又是發生了什麼事？」

其二，她們都是弘光科技大學餐飲系的學生，卻去應徵一個寫程式的工作，況且在訪問中，女大生竟稱，有給薪水，也有教學。這讓網友不禁質疑，「談話感覺不出害怕，是真的覺得自己在工作，而阿公匯錢的部分，卻輕飄飄地說知道，稱是被黑吃黑。」

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▲李姓女大生（左）跟閨蜜林女（右）獲釋回到台灣。（圖／民眾提供）

不僅如此，其中一位女大生聲稱，園區主動還手機，並派車載她們去機場，且公司僅要求返還協助出國的費用。網友直言，「美金3000元亦屬合理，不像之前的數百萬勒贖，這樣叫受騙？感覺真的怪。」

最後，不少網友都認為，兩人的精神狀態和外觀過於正常，「回答問題像是事先想過答案了」、「感覺妹妹們好像在隱藏什麼真實實情」、「身上怎麼完全沒有受傷或挨餓的樣子」、「氣色也太好」、「完全不像其他逃出來的人被虐待的感覺」。

對此，大票人洗版附和道，「怎麼離開的兩人說法也不一樣，一個說里長幫忙安排住宿，一個說園方直接派車送他們去機場」、「為了月薪三萬，而且勒索的錢才那麼一丁點，懷疑她們自導自演」、「覺得被騙的只有阿公+1」、「完全就是在說謊，餐飲科覺得寫程式很簡單？應該是自願應徵詐騙，想躺著賺黑心錢」、「看對話蠻傻眼的：打code感覺很簡單？那你怎麼不選資工系要去餐飲。問到後面又說是刊登廣告，那到底是打code，還是做假帳號刊登廣告」、「好心疼阿公」、「只有阿公受傷的世界」、「請警察查清楚，超心疼阿公！不希望阿公被騙錢」、「豬仔那有那麼容易回來」、「謊話連篇，大一是能有什麼程式能力？況且餐飲科完全不會學到程式吧」、「詐騙會把手機還給她們，讓她們有機會求救？被抓來工作還會給薪水？」「這兩個女生真的怪怪的，好想知道真相」、「感覺好像說謊」。