泰柬衝突！洪森喊話移工回國　柬埔寨人不領情：在泰國賺更多

▲柬埔寨移工不願意返國工作。（圖／翻攝自高棉時報）



記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨軍隊近日於邊境爭議地區交火，導致兩國局勢升溫。柬埔寨前總理、參議院院長洪森（Hun Sen）向在泰國工作的數十萬柬埔寨移工喊話，呼籲他們「回家」，並保證會提供就業與職訓機會，但柬埔寨人卻不領情表示，在泰國賺得錢更多，才不會再回到基礎建設落後的祖國工作。

根據The Thaiger報導，泰柬雙方軍隊5月28日在邊境爆發短暫交火，造成一名柬埔寨士兵死亡，泰國與柬埔寨各自指責是對方先挑起紛爭，使得局勢緊繃。泰國6月7日宣布，6月8日起關閉泰柬邊境口岸，隨後有條件恢復通行。

柬埔寨參議院議長洪森則是揚言關閉泰柬邊境、禁止泰國產品進口，並呼籲民眾共同抵制泰國，還呼籲在泰國工作的柬埔寨移工返回家鄉，強調會保證提供就業崗位還有職訓機會。

此舉卻未獲得旅泰柬埔寨移工支持，一名在泰國工作8年的35歲工人Peung Tuen就直言，「我聽說了，但不想回去，我的工作、生活、孩子都在這裡。」

目前約有50萬名柬籍勞工在泰國打拚，其中逾40萬人持有合法身分。對許多人來說，根本不想返回基礎建設落後、勞工意識薄弱、貧困的柬埔寨。37歲柬埔寨移工Chea Sokchea坦言，「我相信自己在這裡的工作，也賺得比較多。如果大家一窩蜂回去，情況只會更不穩定。」

41歲柬籍洗衣工人Mok更是擔憂，「如果回去賺不到錢，怎麼讓我兒子上學？我們是合法來的，不該被這樣對待。我只想能夠好好留在這裡，什麼時候要回去，我們自己會決定。」

根據《曼谷郵報》報導，2024年泰柬雙邊貿易額突破2500億泰銖（約新台幣2254億元），若邊境封鎖，恐讓泰國每月損失高達100億泰銖（約新台幣90億元）。