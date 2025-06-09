3.2萬徵人出國寫程式　餐飲科女大生「感覺很簡單」應徵淪豬仔

記者趙蔡州／綜合報導

台中李姓、林姓女大生被誘騙至柬埔寨3個月，經沙鹿區美仁里長陳建良聯絡協助，直到7日終於平安返台。受害女大生事後受訪表示，他們是在threads上看見徵才訊息，說是要應徵寫程式的人才，儘管2人沒有經驗，但想說寫程式很簡單，就應徵嘗試看看，沒想到竟是詐騙陷阱。

就讀弘光科大夜間部餐飲科系的李姓女大生，在網路社群Threads上看見打工訊息，於是找來閨蜜林女一起想說出國打工賺錢，不料被騙到柬埔寨淪為豬仔。李女阿公得知消息，跟鄰居親友到處借錢，逢人就3千、5千或幾萬地去借，最終籌了13.6萬元，要連同學林女一起贖回，結果又遭中間人吞掉。

沙鹿區美仁里長陳建良6月6日獲知李姓女大生受困柬埔寨，立刻向校方、家屬以及當地朋友聯繫，確認真有此事後，火速請求當地友人幫忙，最終成功將2女救回。他說，當時聽到對方說可以放人，畢竟人還沒有出來，一切都還是問號，直到約1小時後得知2女真的被放出來了，才終於放下心。

▲李姓女大生（左）跟閨蜜林女（右）獲釋回到台灣。（圖／民眾提供）

李姓女大生事後受訪，回憶被騙出國的過程，她表示，自己是在threads上看見打工訊息，說是要應徵會寫程式的人才、薪水3.2萬元，雖然2人都不會寫程式、沒有相關經驗，但感覺寫程式很簡單，於是決定應徵看看，對方最初說打工地點在香港，後來又改飛到柬埔寨，直到抵達所謂的「金邊分公司」，他們才驚覺被騙了。

李姓女大生感嘆，園區裡面大概被關押了上千人，她們每天必須工作12小時到15小時，從中午工作到凌晨3點。林姓女大生則說，詐騙集團雖然沒有虐打他們，但每天都會威脅說不好好配合「就會修理我們」，她們只好假意配合工作，直到被救出。



