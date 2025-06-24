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台灣失智防治受重視　聖馬爾定醫院舉辦健腦麻將活動

▲▼ ［結合娛樂與預防 聖馬失智中心推動「健腦麻將」 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲ 結合娛樂與預防，嘉義聖馬醫院失智中心推動「健腦麻將」  。（圖／聖馬爾定醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣正式邁入超高齡社會，如何有效預防與延緩失智症，已成為全民關注的健康議題。天主教聖馬爾定醫院24日設計「聖馬三缺一 健腦麻將」活動，現場邀請多位認知功能稍有退化的長輩齊聚一堂，透過麻將活化腦力，現場笑聲不斷，場面溫馨，也展現出高齡長者在興趣驅動下的積極與活力。

▲▼ ［結合娛樂與預防 聖馬失智中心推動「健腦麻將」 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定失智共照中心主任蔡育泰醫師指出，麻將其實是一項極具潛力的「全腦運動」。且許多國內外研究也證實，透過這類具有規則、策略性強又富含社交互動的益智活動，能有效刺激大腦，顯著改善認知功能。他表示從臨床觀察中，平日裡坐立難安、專注力不佳的長輩，一講到麻將，眼神就亮了起來，與病懨懨的平日簡直判若兩人。這個現象讓團隊深受啟發，決定以「麻將」作為切入點，讓長輩做有興趣的事，這樣認知功能和情緒也能維持在相對穩定的狀態。

▲▼ ［結合娛樂與預防 聖馬失智中心推動「健腦麻將」 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

蔡醫師進一步表示：「麻將從摸牌、理牌到出牌，整個過程全面刺激了大腦的多個區域。每個步驟都需要記憶、專注、邏輯推理與策略判斷。例如記住各家出牌，能訓練記憶與注意力；思考如何湊牌、進攻或防守，則大幅提升額葉的策略規劃能力；手眼協調與搓牌的動作本身，也是一種復健運動；而最重要的是，與牌友的互動與聊天，能促進情緒與社交參與，有助於降低憂鬱風險。」

▲▼ ［結合娛樂與預防 聖馬失智中心推動「健腦麻將」 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

雖然麻將可以健腦，但強調的是「參與的樂趣」與「腦力激盪」，蔡育泰醫師也提醒民眾應以健康為優先，避免有金錢導向而產生輸贏壓力與情緒對立，建議每次進行時間以1至2小時為宜，並適時起身走動。同時，院方營養師也倡導「地中海飲食」，鼓勵長輩多攝取綠色蔬菜、魚類、補充堅果，減少紅肉與加工食品，以保護心血管與腦部健康，降低失智風險。

▲▼ ［結合娛樂與預防 聖馬失智中心推動「健腦麻將」 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

蔡育泰醫師強調，健康的生活方式才是根本。打麻將雖可被視為多元健腦活動的一部分，但均衡飲食、規律運動、良好睡眠與積極的慢性病管理相結合，才能建立起完整的失智防線。醫院未來也將持續以創新且貼近生活的方式，陪伴長者聰明變老、快樂變老，讓健康老化不再只是目標，而是可以實現的日常。

 
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健腦失智防治長者活動聖馬爾定醫院麻將活動

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