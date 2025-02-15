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情人節不孤單！嘉義聖馬醫院長親送巧克力　送暖醫護

▲▼ 情人節前夕慰問醫護，聖馬爾定醫院院長陳美惠親贈巧克力 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼ 情人節前夕慰問醫護，聖馬爾定醫院院長陳美惠（前排右5）親贈巧克力向值班同仁致意   。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

春節過後流感疫情大流行，全台醫療量能吃緊，甚至面臨住院一床難求的困境。天主教聖馬爾定醫院陳美惠院長為體恤醫護，於情人節前夕特別至急診慰勞辛勤的醫護同仁，親送應景的巧克力和點心補給品，希望在陰雨綿綿冷颼颼的天氣同仁能注意保暖補充體力，感謝大家努力不懈堅守崗位，用專業守護民眾健康。

▲▼ 情人節前夕慰問醫護，聖馬爾定醫院院長陳美惠親贈巧克力 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

新冠疫情後迎來了免疫負債，近期除流感外，諾羅病毒等傳染病也大肆流行中，春節後醫療院所更是人滿為患。陳美惠院長對於醫護的辛勞盡收眼底，特地在情人節前夕走訪急診慰問關懷，得知同仁常忙到錯過用餐時間感到很不捨，提醒大家認真投入外，也要記得撥點時間照顧自己。

急診同仁看到院長來訪感到驚訝，紛紛開心和院長愛的抱抱，院長也像個仁慈的母親溫柔地向大家說辛苦了。急診室護理長表示，從過年期間到現在幾乎忙碌沒間斷，謝謝醫院的重視和院長的關懷，為護理人員注入需要的正能量，也期盼民眾能多尊重醫療人員，共同維護珍惜良好的醫療環境。

▲▼ 情人節前夕慰問醫護，聖馬爾定醫院院長陳美惠親贈巧克力 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

陳美惠院長表示，急診是處置緊急傷病患的第一線，是非常重要的醫療資源，在時間與量能的高壓緊迫下，有時還要承受難忍病痛與不耐久候的言語抱怨甚至無理咆哮，在在都是考驗與打擊。急診也是和時間賽跑，醫護所受的辛勞可想而知，也希望民眾能多給予體諒，消失的笑容因為背後承載著無限的壓力，一句謝謝可以讓彼此關係更友善和諧。

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