老是流鼻血！　聖馬醫院3D立體定位導航鼻竇微創手術成功

▲ 聖馬爾定醫院運用3D立體定位導航系統，幫患者精準切除鼻竇腫瘤 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

30歲的印尼籍勞工阿林(化名)因長期鼻塞，最近還常無緣無故流鼻血，經檢查發現是鼻竇腫瘤接近眼眶及顱底所造成。為避免引發嚴重併發症，聖馬爾定耳鼻喉科主任盧彥廷醫師，在手術中運用新一代3D立體定位導航系統，精準切除腫瘤，術後恢復順利，使他能安心繼續在台工作。



阿林表示鼻塞的情況存在已久，起初以為是台灣潮濕氣候引起的過敏症狀，因此未加重視。直到最近一個月頻繁流鼻血，才驚覺應該有問題，於是趕緊到醫院接受檢查，發現原來是鼻竇腫瘤引起，醫師建議以內視鏡手術切除，以免引發更多後患。



鼻竇內視鏡手術雖屬微創手術，但鼻竇緊鄰眼窩及腦部，若稍有不慎，可能導致視力減退或腦脊髓液滲漏，引發腦膜炎等危險的併發症。術前，盧彥廷醫師為阿林進行詳細的電腦斷層掃描，術中則結合3D立體定位導航系統，成功清除病變組織，恢復鼻竇的正常引流功能，並且保留其結構與功能，減少術後黏連與疤痕形成，大幅降低復發機率。



盧彥廷醫師指出，3D立體定位導航系統能清楚呈現鼻竇精細的解剖結構，猶如車用GPS，可即時顯示地圖實況與路徑方向，降低迷路的風險，同時避開重要的神經、血管及其他器官。不僅能精準定位病灶，還能縮短手術時間、減少術中出血，幫助患者快速恢復。



3D立體定位導航系統目前已成為鼻竇微創手術的核心輔助工具，特別適用於復發型鼻竇炎、全鼻竇鼻瘜肉增生及鼻腔內腫瘤切除等手術，尤其是病灶接近眼眶或顱底的危險部位。因為鼻竇發炎嚴重或曾經施行過鼻腔手術的患者，鼻竇構造會被破壞，透過3D立體定位導航系統，可以幫助醫師精確辨識病變位置，提高治療成功率與安全性。

盧彥廷醫師提醒，若民眾有長期鼻塞、頻繁流鼻血、嗅覺失靈或用口呼吸等症狀，甚至出現阻塞引起的膿鼻涕、鼻涕倒流、鼻惡臭及鼻竇炎等問題，應儘早至耳鼻喉科就診。這些症狀可能不僅是發炎，也可能與腫瘤形成有關，延誤治療恐造成嚴重後果。