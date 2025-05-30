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聖馬爾定醫院引進日製高壓氧艙療程　享受健康美容新體驗

▲▼［聖馬引進溫養型高壓氧　打造健康新趨勢 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼聖馬引進溫養型高壓氧　打造健康新趨勢  。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

現代人生活壓力大、作息不正常，容易出現疲勞、失眠、免疫力下降等問題。聖馬爾定醫院醫學美容中心引進高規格溫養型高壓氧艙，可增加身體細胞內含氧量，為個人健康管理與醫學美容提供全新選擇。體驗過的民眾表示，身心感受到放鬆與舒適，精神與氣色也變得更好。

聖馬爾定醫學美容中心蔡宜臻醫師表示，高壓氧艙的應用近年來在國際間受到廣泛關注，許多高端醫療機構及醫學美容中心都將其納入保養方案。高壓氧艙的原理是透過提供高於一大氣壓(1.3~1.5atm)的環境，使艙內氧氣濃度高於20%，藉由擴散原理來增加血漿內的含氧量，使身體獲得更充分的氧氣支持。

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▲▼［聖馬引進溫養型高壓氧　打造健康新趨勢 ］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

蔡宜臻醫師進一步指出，溫養型高壓氧有助於促進新陳代謝、紓緩壓力、提升專注力，若搭配醫美中心其他雷射或音波等治療使用，可縮短術後修復期，降低皮膚發炎和皮膚自然老化產生的自由基，改善肌膚狀況。

聖馬爾定醫院引進的高壓氧設備為日本製造，規格符合國際標準，並由專業團隊進行操作，讓民眾在舒適、安全的環境下，享受高壓氧帶來全新的保養體驗。許多民眾長期面對生活壓力、熬夜與環境污染等挑戰，肌膚與精神狀態難免受到影響。透過客製化的高壓氧療程，不僅能做為日常保養，更能與健康管理相輔相成，幫助維持整體身心健康。

民眾林小姐體驗過表示，在高壓氧艙內感覺非常放鬆，就像做了一場深層SPA，做完精神變得很好，皮膚也更有光澤。另一位從事保險業的吳小姐表示，平時工作壓力大，容易感到疲憊，做高壓氧的保養之後，感覺精神狀態比以往更好。「過程中只需要靜靜坐著放鬆，很適合像我這種忙碌的上班族。」

隨著健康意識抬頭，高壓氧艙不再只是運動員或醫療機構的專利，也逐漸成為現代人提升生活品質的新選擇，有需要的民眾可洽詢聖馬爾定醫院醫學美容中心，感受溫養型高壓氧艙帶來的放鬆與活力，為健康加分。

 
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