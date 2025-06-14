乳癌篩檢新選擇！　聖馬爾定醫院導入AI智慧判讀系統

▲聖馬醫院升級3D乳房攝影，同步導入AI提升精準度 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，根據統計，若能早期發現並積極治療，五年存活率可高達九成以上，凸顯早期診斷的重要性。天主教聖馬爾定醫院近期全面升級乳房X光攝影設備，導入最新3D數位乳房攝影技術與AI人工智慧輔助判讀系統，提升乳癌篩檢的精準度與舒適度，守護婦女朋友健康。

傳統2D乳房攝影是目前乳癌篩檢中最常用的工具，但對於乳房組織較為緻密的女性，早期腫瘤往往容易藏匿於乳腺中而不易辨識。為突破此一限制，聖馬爾定醫院斥資引進3D乳房攝影X光機，透過多角度掃描，產出多層次影像，讓醫師能更清楚觀察乳房內部結構，大幅降低影像重疊所造成的盲點，提升偵測早期腫瘤的敏感度。

聖馬爾定醫院影像醫學部主任黃德兒醫師指出，3D乳房攝影特別適用於緻密型乳房的女性，這類族群在傳統2D影像下較難判讀，而3D影像能細緻呈現每一層乳房組織，有效發現小於1公分的腫瘤，進而達到早期發現、早期治療的目標。

除了設備升級，聖馬爾定醫院更同步導入AI人工智慧判讀系統，透過大量影像資料訓練，協助醫師進行初步篩選與重點提示，強化診斷準確度。黃德兒醫師表示，AI輔助判讀能有效降低偽陽性率，避免患者因誤判進行不必要的切片或進一步檢查，同時也縮短報告時間，提升整體醫療效率。

黃德兒醫師進一步說明，升級後的3D乳房攝影不僅影像更為清晰，檢查時所需的壓迫力也較小，能顯著減輕檢查過程中的不適感，對於害怕疼痛而遲遲不敢檢查的女性而言，有助於提升受檢意願。

目前政府針對40至74歲女性，提供每兩年一次的乳癌篩檢補助，篩檢方式為2D乳房攝影，此項檢查對一般女性已有良好的成效。不過，黃德兒醫師提醒，若屬於高風險族群，例如有乳癌家族史、乳腺疾病病史，或是屬於緻密型乳房的女性，建議可考慮選擇3D乳房攝影作為篩檢工具，以獲得更精確的診斷結果。惟目前3D乳房攝影尚未納入健保給付，需自費接受檢查。