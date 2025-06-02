基隆銀髮族夏日輕旅行！課程+鐵馬棧道導覽　打造活力老年生活

▲魔術、彩繪、養生操全都有！基隆社會處推夏日樂齡課程，歡迎65歲以上報名。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升高齡者生活滿意度，促進健康老化與社會參與，基隆市政府社會處將於今年6月推出「行動學苑夏日限定課程活動」，帶領長輩參訪「望海藍帶之旅」。活動結合多元學習與輕旅行，邀請長者走出家門、快樂學習、深度體驗城市魅力，共同營造溫暖有愛的樂齡城市。

市府積極打造「健康老化、活力老年」的生活環境。「行動學苑夏日限定課程」共規劃14場次，涵蓋身心靈各面向，由專業講師帶領。課程內容包括：「活力開心有氧」、「拉筋伸展活力」、「腦力開發趣味互動」、「樂活智齡 指尖智慧 活力不老」、「敦煌能量養生操」、「歡笑瑜伽樂開懷」、「魔術好好玩」、「環保杯彩繪美學」等。

課程採輕鬆互動方式進行，讓長輩在遊戲與學習中獲得成就感與心理滿足，同時提升認知與肢體能力。透過團體參與強化人際互動，落實健康樂活的生活理念。

除室內課程外，社會處特別安排戶外參訪行程「望海藍帶之旅」，前往本市熱門景點「望海藍帶鐵馬景觀棧道」。該棧道由平浪橋頭串聯至八斗子車站，全長約380公尺，兼具自行車與人行步道功能。沿線海天一色，風景宜人，既是網紅打卡熱點，也是長者親近自然、舒展身心的最佳選擇。活動將提供服務專車接送，並安排專業導覽與互動，讓長者輕鬆參與、安心旅遊。

基隆市社會處誠摯邀請設籍本市年滿65歲以上，生活行動可自理、無需旁人協助且有意願參與活動之長者報名參加。請攜帶身分證正本及緊急連絡人手機/電話資料，逕洽戶籍所在地區公所（社政課）填寫報名表登記。