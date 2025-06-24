美B-2轟炸機行動畫面曝光！　全程30小時「未落地」炸完即返航

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間22日晚間對伊朗發動史上最大規模的B-2轟炸機（B-2 bomber）攻擊行動。B-2轟炸機從密蘇里州懷特曼空軍基地啟程，直飛伊朗投下碉堡剋星炸彈後安全返航，全程30小時未曾落地中東，美方也對外公布行動畫面。

根據《福斯新聞》報導，美國為了對伊朗核計畫發出致命警告，啟動代號「午夜鐵鎚行動」（Operation Midnight Hammer），創下史上最大規模的B-2隱形轟炸機實戰出擊紀錄。

根據五角大廈官員說法，這次長達30小時的精準打擊鎖定伊朗三處核設施，也成為自2001年以來飛行時間最長的B-2任務。

這場行動從全球唯一的B-2轟炸機常駐基地、美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）展開。報導指出，搭載碉堡剋星炸彈（bunker busters）的B-2轟炸機自基地起飛，橫跨大西洋飛往伊朗，完成投彈後未在中東落地即返航。

副總統范斯（JD Vance）也表示，「這些飛行員從密蘇里起飛，全程未降落，就把重達3萬磅（約13.6公噸）的炸彈準確投擲在如洗衣機大小的目標上，然後平安返航，連中東都沒落地。無論政治立場為何，我們都應該為他們的成就感到驕傲。」

▲▼美軍B-2轟炸機自美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）起飛。（圖／路透）



退役美國空軍將領斯波丁（Robert Spalding）向abc透露，這場歷史性的B-2轟炸伊朗任務，其實已經籌劃了整整10年，並動用了複雜的欺敵戰術才得以順利完成，而他本人也曾參與制訂該行動。

斯波丁表示，行動是否成功，其中一大關鍵在於能否讓伊朗完全措手不及，美軍還因此特別派遣假的目標轟炸機飛往關島，藉以誤導可能的追蹤與偵察，「在這個人人都有智慧型手機、飛行路線都可以追蹤的時代，要隱藏如此大規模的行動，真的越來越困難。」

▲▼B-2轟炸機自基地起飛，橫跨大西洋飛往伊朗，完成投彈後未在中東落地即返航。（圖／路透）



他進一步解釋，B-2之所以能勝任這種任務，關鍵在於它獨特的「飛翼式」設計。沒有傳統機身與尾翼，使得它的雷達反射面積極低，能夠避開雷達偵測，「B-2設有兩個彈艙，能攜帶大型武器，這次使用的碉堡剋星炸彈就是特別為它量身打造的。」

他提到，雖然以色列部隊先前已削弱伊朗的防空能力，但B-2的匿蹤功能依然是這次任務成功的關鍵。

斯波丁也指出，這麼長時間的飛行本身也相當艱鉅，為了順利完成任務，飛行員必須在空中進行6至7次加油，每次加油約耗時30分鐘，「為了讓飛行員能在關鍵時刻保持清醒，整個飛行過程前後都必須嚴格控管作息與飲食。」