快訊／證實停火僅1小時　以色列：偵測到「伊朗又射彈」

▲ 在約旦河西岸圖巴斯（Tubas）可見伊朗24日向以色列發射飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

以色列24日稍早宣布，總理納坦雅胡已同意美國總統川普提出與伊朗的雙邊停火提案，同時警告將強烈回應任何違反協議的行為。但短短1小時後，根據《以色列時報》，以色列國防軍（IDF）稱已偵測到伊朗再度發射飛彈，防空系統正設法攔截，北部地區將在幾分鐘內響起空襲警報。

警報現已解除，以軍稱民眾可離開防空洞，但以色列國防部長卡茲（Israel Katz）對此表示，他已指示軍方「對伊朗違反停火協議的行為做出強而有力的回應，對德黑蘭市中心的政府目標進行猛烈打擊」。

此前，納坦雅胡辦公室聲明表示，「以色列已實現崛起之獅行動的所有目標」，消除核武及彈道飛彈威脅，實現對德黑蘭領空的全面控制，重創軍事領導層，摧毀數十個伊朗政府核心目標，並感謝美國總統川普對國防的支持及對消除伊朗核威脅的努力。

聲明寫道，「有鑑於已實現此次行動目標，並在川普總統充分協調下，以色列同意有關雙邊停火的提案」，但將對任何違反停火的行為做出強烈回應。

伊朗在川普宣布雙方達成停火至協議正式生效的6小時內，對以色列發動6波飛彈攻擊，使用約10至15枚飛彈，大多數被攔截，但對貝爾謝巴（Be'er Sheva）的空襲釀成傷亡，死亡人數已增至4人。官媒也證實，在停火前幾分鐘發動最後一波飛彈攻擊。

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