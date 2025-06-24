快訊／羅明才服務處主任遭約談　新店「除瑜回收」罷團涉偽造

▲新北市議員陳乃瑜遭罷免案，傳出有造假冒名弊端。（資料照／卓冠廷提供）

記者劉昌松／台北報導

新北市議員陳乃瑜遭罷免案傳出連署造假案，雖領銜人曾濬日前已宣布停止罷免，但台北地檢署接獲檢舉，向選委會函調相關資料進行筆跡鑑定後，發現的確有提議人已死亡等冒名情形，檢察官24日指揮調查局搜索羅明才新店服務處繆姓主任的辦公處所等7地點，並依偽造文書、非法利用個資等罪嫌，約談曾、繆等5名被告到案。

全台各地在農曆春節後掀起大罷免潮，新店地區的民進黨市議員陳乃瑜成為被罷免對象，罷團「除瑜回收」在當地由曾濬擔任領銜人，並在4月間送件通過第一階段提案審查，當時有媒體報導，陳乃瑜批評資深30年政二代立委以毫無正當性的方式發動罷免，行徑無助於民主發展，只是另一種形式的政治霸凌。

不過，之後就有民眾向北檢提出告發，指「除瑜回收」罷團提議人名冊，有數十份的錯假情形，之後罷團在5月間公開宣布，「停止罷免民進黨議員陳乃瑜行動」，領銜人曾濬強調，「為了最愛的新店，我們選擇放下」，放下不是因為放棄，而是不願再成為撕裂這座城市的力量。

但檢察官江宇程指揮調查局新北市調處向中央選舉委員會、新北市選舉委員會函調資料，分析並進行筆跡鑑定後，發現確實有提議人已死亡或者戶籍資料不正確的情形，疑似遭冒名連署，因此在24日兵分7路，搜索羅明才服務處繆姓主任及助理個人辦公位置以及相關涉案人住處，除繆等涉案被告外，同步通知疑似遭冒名的被害人協助查證，全案朝偽造文書、違反《個人資料保護法》等罪嫌方向偵辦。