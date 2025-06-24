柯文哲政治獻金案北院今開庭　會計師端木正否認犯罪二度被傳喚

記者黃翊婷／綜合報導

台灣民眾黨前主席柯文哲被指控涉及京華城、政治獻金兩大弊案，會計師端木正曾受託申報柯競選總統團隊政治獻金收支，卻被指控記帳不實，今年3月他首度出庭時堅決否認犯罪。台北地院今日（24日）下午2點30分將再度開庭，並傳喚端木正出庭應訊。

▲柯文哲政治獻金案今日將在台北地院召開準備程序庭，預計會傳喚端木正出庭。（資料照／記者劉昌松攝）

柯文哲被指控在台北市長任內涉嫌收賄、圖利京華城改建容積獎勵，加上公益侵占民眾黨政治獻金，共兩大弊案。同案被告會計師端木正則因記帳不實，被視為引爆整起事件的關鍵人物。

不過，端木正今年3月25日首度出庭時，堅決否認犯罪，他表示，自己從2023年5月20日起接受委託，幫忙申報當時柯文哲競選總統團隊的政治獻金收支，每個月酬勞7萬元，他用其中2萬元委託擁有資訊專長的好友陳韋瑄，幫忙處理機械性的登打作業，由於資料太多，陳男2024年農曆年間還加班處理，「若非競選辦公室未按時依約支付酬金，就不會發生此事」。

端木正提到，他在2024年4月8日第一次向監察院申報柯文哲團隊的政治獻金收支，事先抽核憑證，但沒發現其中十幾筆支出有問題，所以出具查核報告，表示帳目無違法情形；後來申報案被監院退件，他便在木可負責人李文娟的要求下，依木可員工何璦廷的通知修改登打，結果卻出現9筆被指為做假的支出，「詎料兩人事後不承認，我對此深感痛心，求法官閱卷查明事實後，還我公道」。

檢方則認為，端木正在偵查期間自己提出事件時間表，顯然他在第一次申報前，就知道帳目收支不平衡，包括十幾筆支出無憑證，也是他自己講的，他明知帳目有問題卻什麼都不做，也沒有加強查核，導致監察院與社會大眾誤以為柯文哲團隊的政治獻金收支無疑義，就連被問到最後是如何調整到收支平衡，他也推稱不知道。

如今時隔3個月，台北地院將在24日下午2點30分針對柯文哲政治獻金案再度召開準備程序庭，預計會傳喚端木正出庭應訊，詳細情況仍有待進一步了解。