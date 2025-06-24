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台南「幸福農場」助藥癮者復歸　榮獲全國反毒團體獎

▲台南「幸福農場」助無數藥癮者走出毒癮陰霾、重拾生活希望，榮獲全國反毒有功團體獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南「幸福農場」助無數藥癮者走出毒癮陰霾、重拾生活希望，榮獲全國反毒有功團體獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「為了你心愛的人，不要再陷入黑暗中。」這句話出自一位曾深陷毒癮、如今站在講台上的過來人，走過人生最谷底，他在台南「永新中途之家幸福農場」找到第二人生。

這座坐落於台南的戒癮治療性社區，陪伴藥癮者重建自我，透過信念、陪伴與技術訓練，引領無數住民走出困境。24日傳出捷報，該機構榮獲2025年全國反毒有功團體獎，實至名歸。

▲台南「幸福農場」助無數藥癮者走出毒癮陰霾、重拾生活希望，榮獲全國反毒有功團體獎。（記者林東良翻攝，下同）

「幸福農場」自2019年成立以來，以基督信仰為根基，結合心理輔導與社會支援，協助藥癮者脫離毒品束縛。透過與台南市政府毒品危害防制中心（毒防中心）、嘉南療養院等單位合作，導入專業戒癮資源與家庭動力課程，幫助住民療癒創傷、重建價值觀。

農場也開設烘焙、中餐與農務等職業培訓課程，協助學員培養一技之長。目前已有7人取得中餐丙級證照、5人通過烘焙丙級檢定，已有3人穩定就業、成功回歸社會。此外設定的「帶我回家實習商店」，讓學員透過實作訓練人際互動與工作技能，在「準復歸」階段獲得實戰經驗，為重生鋪路。

值得一提的是，自2019年起已有2位住民參與毒防中心「介穩講師」培力課程，培訓後前往社區、監所與校園展開反毒宣講，以自身經歷傳遞戒癮勇氣與生命力量。其中一位講師聰文感性表示：「感謝中途之家在我最脆弱時接住我，現在輪到我去幫助更多人。」

▲台南「幸福農場」助無數藥癮者走出毒癮陰霾、重拾生活希望，榮獲全國反毒有功團體獎。（記者林東良翻攝，下同）

目前機構由胡子琳主任帶領團隊持續深化照護計畫，不僅協助藥癮者戒治，更從「身心靈三位一體」角度陪伴住民重建尊嚴與價值。此次獲頒全國反毒有功團體獎，象徵民間與政府合作模式的成功典範。

市長黃偉哲表示，毒品問題攸關家庭與社會穩定，市府高度重視戒癮服務與心理健康支援，將持續強化社區照護與多元輔導模式。民眾若自身或親友有相關困擾，可撥打毒品防制中心免付費專線0800-770-885（請請您 幫幫我），或加入「台南毒防指南針」LINE官方帳號（ID：@0800770885tainan），由專人提供保密且一對一的專業諮詢。台南市毒防中心也強調：「毒癮不是絕路，有人願意陪你走回來。」

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台南幸福農場藥癮反毒

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