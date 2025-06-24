轟民進黨無視「2028無煤中火」決議　江啟臣籲：勿用命換電

▲立法院國民黨團六位台中區域立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔共同舉辦「怒火中燒，我們來發聲」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市六位區域立委江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪今（24日）召開「台中空污是人禍！我們來發聲」記者會。六位立委同聲指出，台灣已正式進入非核家園，然而台電為彌補岌岌可危的供電量，屢次無照燃煤、火力全開，用全民健康支付錯誤的能源政策。立法院業已正式通過「2028無煤中火」決議，民進黨政府不願意面對能源問題，仍在犧牲中部人的健康，因此他們要站出來發聲，譴責台中空污是人禍，抗議用命換電政策，要求實現無煤家園，守護民眾健康，就是守護國安。

6位台中立委今開記者會，集體怒吼「怒火中燒 為台中發聲！無煤家園 守護呼吸權！！」要求民進黨政府遵守立法院決議，儘速增設燃氣機組後拆除燃煤機組，完成2028無煤中火。

江啟臣表示，無煤家園是他一直以來的主張，他這次特別對2028無煤中火提案投下贊成票，就是要表達他對無煤家園的堅持與立場。

江啟臣指出，能源安全就是國家安全。面對中共的圍台封鎖或隔離，或是灰色地帶的「戰備警巡」，將導致煤炭及天燃氣進不了台灣，造成能源斷炊，而大量的燃煤、燃氣發電集中在中火，相關儲存設施也將成為顯而易見攻擊目標；中火發電量佔全國供電系統約15%，等於是只要摧毀中火，就可以讓國內大部分的運作癱瘓，能源配置過度集中，沒有分散能源設施，不利於國家安全。

江啟臣認為，人力就是國力，沒有健康也就沒有國安。研究指出空污與肺癌發生有關，環境基本法第3條也明定，環保應優先於經濟、科技及社會發展，但我們卻沒有看到政府依法行政。

台電說「不能用無電達到無煤」，但江啟臣強調「不能用命換電」！中火無煤、刻不容緩！推動中火儘速脫煤，分散發電設備配置，不只有助於國家淨零碳排目標的達成，更可以提升國家安全、保障國人健康、落實環境永續，台灣才能在地緣政治的高度風險下，安然度過危機。

楊瓊瓔表示，台中火力發電廠是空汙來源，尤其是在5月17日核三廠完全停機之後，盧秀燕、台中市環保局都提出數據，台灣電力供給「火力全開」，荼毒台中、南投、彰化、嘉義、台南甚至高雄人的健康。燃煤、燃氣發電廠開始加班，爐火燒得很旺，民眾的心卻涼了，不只是用肺發電、更是用命發電。

楊瓊瓔指出，台灣有六成燃煤發電集中在中部，45％的煤氣就是中火發出來的。中火燃燒排放的「二氧化硫」和「氮氧化物」都是都市空氣品質最關鍵的問題，所以它對於中部的空氣品質污染，絕對是一個重要的影響因子。

楊瓊瓔說，中部人首當其衝，大家共同的希望，就是吸一口乾淨的空氣。立法院已經通過「2028無煤中火」提案，呼籲執政的民進黨政府以及台電公司，儘速淘汰台中火力發電廠的燃煤機組，讓大家遠離空汙與肺腺癌威脅。

顏寬恒批評，「除役」不同於「拆除」，缺電時高雄大林廠早已除役的5號機組偷偷重啟，許可證到期的高雄興達電廠3、4號機組也在日前重啟，若未徹底拆除機組，無法真正落實減煤目標。中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」，就是為防止重啟行為再次發生，請台電給出拆除計畫，當地的民眾才安心，不然都是騙。

羅廷瑋表示，「2028無煤中火」是立法院明確通過的決議，民進黨政府若還妄圖用「技術困難」掩蓋延後的政治算計，就是對民眾健康的背叛。中央若真的在乎民眾健康，早該拆煤、而不是把燃煤機組繼續運轉，這就是假改革、真污染。中火如果不無煤，民進黨的能源轉型就是笑話；中火如果繼續燃煤，民進黨所謂的減碳淨零就是騙局，我們堅持2028無煤，不讓錯誤政策繼續污染下一代。

「當核能熄燈，PM2.5就點燃了國人的肺！」，廖偉翔指出，政府錯誤的能源政策讓跳電缺電變成人民生活的日常!他嚴厲批評民進黨政府不敢誠實面對非核代價，讓已經除役機組的緊急備用變成日常濫用，廖偉翔更呼籲台電立即落實「2028無煤中火」的承諾，勿再點燃民眾怒火。

黃健豪表示，台中市環保局五年前認定台中火力發電廠全廠生煤年使用量超過許可證核定量，三次以違反空污法告發，合計裁罰新台幣1800萬元，並廢止2部發電機組許可證，環境部卻於109年撤銷裁罰。如今台北高等行政法院判定，環境保護事項為自治事項，本件空汙防制為台中市地方自治範疇，地方政府就公私場所固定汙染源訂定較嚴格的排放標準，實務由地方環保機關為查核監督，屬於地方自治事項，環境部並無予以撤銷、變更、廢止等權限。

黃健豪指出，司法判決是遲來的正義，但只能高興一下子，現在燃煤發電持續運作，依舊影響空氣品質，肺癌也公布為10大死因第1名，環境部應藉由此案敗訴重新檢討對燃煤發電的立場，站在民眾立場別再上訴，守護中部人的健康。