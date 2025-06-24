高雄市長黨內初選「4搶1」林岱樺遭起訴生變數　陳其邁說話了

▲林岱樺遭起訴發聲明。（資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，雄檢認定林等人涉詐領助理費1496餘萬，23日偵結起訴，也牽動民進黨高雄市長黨內初選。對此，高雄市長陳其邁表示，「尊重司法，希望勿枉勿縱，但盼初選期程越快越好，利於黨內整合」。

民進黨高雄市長黨內初選白熱化，在前勞動部長許銘春停下參選腳步後，目前局勢進入「4搶1」局面，立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺都在競爭行列中。對於林岱樺遭起訴，是否還有參選資格，也讓外界相當關心。

▲林岱樺遭起訴牽動黨內初選！陳其邁盼勿枉勿縱。（圖／記者賴文萱攝）

對於林岱樺遭起訴，陳其邁表示，司法的案件就由司法偵辦，尊重司法，希望勿枉勿縱。至於初選期程，陳其邁喊話，希望初選期程能夠越快越好，因為國民黨候選人已經就定位，如果民進黨能儘快決定人選，政黨競爭能提出更好的政見，這是良性的競爭，希望人選能夠越早越好，也便於黨內整合。

而邱議瑩預計明天（25日）正式在高雄市區九如一路啟用「高雄贏競選辦公室」，陳其邁說，有收到邀請，但花到人不到，因為去一個，其他也都要去，也有早去晚去的問題，強調祝福的心不變，希望參與初選的人，都能夠君子之爭。